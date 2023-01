L'annuncio di Zaia: «Il progetto del filobus di Verona farà presto passi in avanti»

«Il progetto del filobus di Verona e dell’alta velocità ferroviaria a Vicenza faranno presto passi avanti. Ho incontrato oggi (martedì, ndr) a Roma il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e il coordinamento economico. Nel corso dell’incontro, assolutamente proficuo, abbiamo fatto il punto sul progetto dell’alta velocità ferroviaria a Vicenza, che prosegue, ed anche sulla tematica del filobus a Verona», È il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a dare notizia dei prossimi passi avanti per quanto riguarda il progetto di trasporto pubblico scaligero.

«Il Sottosegretario durante l’incontro ha comunicato che il progetto del filobus veronese sarà sottoposto ad approvazione durante la prossima seduta del CIPESS, che verrà programmata attorno alla metà di febbraio. La documentazione è già stata prodotta dal Dipartimento di Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio, il DIPE. Il prossimo step è appunto il passaggio del progetto presso il Comitato Interministeriale: poi, anche quest’opera potrà iniziare il suo percorso nella fase operativa per essere finalizzata. Ringrazio il Governo, che ancora una volta sta dimostrando estrema concretezza nelle tematiche più importanti per il Veneto», ha concluso Zaia.

Alla fine del mese di dicembre il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile aveva fatto slittare il via libera al finanziamento statale per avere chiarimenti di carattere tecnico, dando vita anche ad alcune polemiche tra vecchia e nuova amministrazione. Le novità comunicate dal presidente del Veneto lasciano ipotizzare dunque che a metà febbraio l'opera potrebbe venire definitivamente sbloccata