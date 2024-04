L'annuncio dei parlamentari veneti della Lega: «Da giugno nuovi agenti di polizia in tutte le province della Regione»

«Apprendiamo con grande soddisfazione che il numero degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato, in servizio presso gli uffici e reparti territoriali, è in aumento. Sono 125 gli uomini che saranno assegnati a partire da giugno in tutte le province del Veneto». Lo hanno dichiarato nelle scorse ore attraverso una nota congiunta i parlamentari veneti della Lega.

Gli stessi esponenti leghisti hanno quindi sottolineato: «Un grande risultato, merito dell’impegno che la Lega sta portando avanti grazie al lavoro del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, al quale vanno i nostri ringraziamenti per l’attenzione che rivolge alla nostra regione».

Nella nota del partito guidato da Matteo Salvini, infine, si evidenzia: «La sicurezza per noi è una priorità: sapere che il Veneto potrà disporre di una forza maggiore per garantire ordine e legalità nelle nostre città, è per noi motivo di orgoglio».