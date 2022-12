Filobus, slitta delibera del Cipess per il via libera al finanziamento statale

Oggi pomeriggio, 27 dicembre, il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha fatto sapere, in via informale, che la delibera relativa alla perizia sulle varianti progettuali del tracciato del filobus, all'ordine del giorno della riunione di oggi per il via libera al finanziamento statale, è stata fatta slittare per chiarimenti tecnici.

«Una decisione che sorprende molto, e al momento non ne conosciamo le motivazioni - ha commentato l'assessore alla mobilità di Verona Tommaso Ferrari - A questo punto, chiederemo un incontro urgente al Cipess e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per capirne le ragioni e conoscere le integrazioni richieste».

«Purtroppo per problemi burocratici si rischia di ritardare l'inizio dei lavori - ha aggiunto il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza - Sono convinto che dopo il chiarimento che avremo con il Ministero i problemi si risolveranno».