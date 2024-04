In Forza Italia nasce Forza Nord «per rilanciare la questione settentrionale»

Muoverà i suoi primi passi a Milano, ma è una creatura politica del veronese Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto. Alle 10.30 di domani, 28 aprile, al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, sarà presentato ufficialmente Forza Nord. «È un comitato all'interno di Forza Italia che porta avanti le istanze, le idee, i progetti e le necessità dei territori del Nord Italia», ha spiegato Tosi.

Un comitato che rappresenta lo strumento più palese di una strategia che va avanti da mesi e che mira ad attirare in Forza Italia tutti gli scontenti della Lega. Scontenti come Andrea Adami, Massimiliano Barison, Fabrizio Boron e Matteo Gazzini, che sono già scesi dal Carroccio per aderire a Forza Italia. E chissà se anche altri seguiranno le orme, visto anche il malcontento manifestato da molti esponenti della Lega per la candidatura di Roberto Vannacci alle prossime elezioni europee.

Con Forza Nord, Tosi prova a recuperare quella parola ("Nord") sparita dal nome della Lega di Matteo Salvini. Una parola rimpianta dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e che rischia di dividere il partito, come spiegato dell'europarlamentare uscente Gianantonio Da Re, che dopo la sua espulsione ha parlato apertamente dell'esistenza di «due Leghe», quella salviniana e quella tradizionale.

Ed è agli scontenti della gestione di Salvini che Flavio Tosi si rivolge con Forza Nord, comitato che nasce con «l'obiettivo di rilanciare l'identità e i valori del Nord Italia» e che «mira a promuovere e valorizzare l'identità del Nord Italia, con particolare attenzione al sistema di imprese, al tessuto produttivo ed al territorio».

«Forza Nord intende rilanciare la questione settentrionale, guardando anche all'Europa - si legge nella presentazione dell'evento - Il Nord Italia, infatti, punta a creare legami con le realtà europee più dinamiche nei settori dell'innovazione, della tecnologia, della competitività e della sostenibilità. Sebbene rivolto al futuro, Forza Nord affonda le sue radici nel liberalismo e nel popolarismo, con valori profondi condivisi dal Partito Popolare Europeo».

