Sanità e liste d'attesa in Veneto, Lanzarin: «Si accentua il calo, sono state azzerate quelle a dieci giorni»

«I numerosi interventi e investimenti messi in campo per diminuire le liste d’attesa nella sanità veneta stanno dando importanti risultati». Lo ha detto l’assessora alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, presentando gli ultimi dati registrati sul fronte delle liste d’attesa al 16 aprile scorso: «Non tutto è risolto, - ha precisato poi Lanzarin - ma i passi avanti sono vistosi e, con l’applicazione della nuova delibera attualmente all’attenzione del Consiglio regionale, altri verranno».

La stessa assessora regionale alla sanità ha quindi ribadito: «Chi mi conosce sa che non sono avvezza ai trionfalismi, ma i riscontri sui numeri sono univocamente incoraggianti, a cominciare dall’azzeramento delle attese in classe B (entro 10 giorni), che precedentemente faceva segnare 1.500 prestazioni in galleggiamento. Crollano anche le attese nelle altre classi, la D (entro 30 giorni) e la P (entro 90 giorni)».

Stando ai numeri riportati dalla Regione Veneto, nella classe D si partiva da 82.210 prestazioni in galleggiamento, precipitate a quota 13.900 alla data del 16 aprile. Un trend che sarebbe confermato anche nella classe P, dove si partiva da 74.500 prestazioni in attesa e si è arrivati alle 28.300 di oggi.

«Tali numeri - ha concluso l'assessora alla sanità in Veneto Manuela Lanzarin - sono stati raggiunti grazie alle azioni messe in campo, ai fondi gettati nella mischia, all’affinamento progressivo dell’organizzazione, al grande lavoro dei nostri camici bianchi che hanno dato e stanno dando ogni stilla di energia e per questo vanno ringraziati».