«Sprechi e cattiva gestione», Tosi chiede revoca cda di Funivie del Baldo

«Revocate l'attuale consiglio di amministrazione ed il presidente Pier Giorgio Schena». È questa la richiesta inviata dal deputato veronese Flavio Tosi ai soci di Atf (Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo). «È il minimo da fare dopo i casi di mala gestio certificati recentemente dalla magistratura, in cui emergono un certo malcostume e un rilevante spreco di risorse dei contribuenti», ha spiegato il parlamentare di Forza Italia.

Atf è un ente pubblico controllato dalla Provincia di Verona, dal Comune di Malcesine e dalla Camera di Commercio. Soci che giusto un anno fa avevano confermato Schena alla guida dell'azienda responsabile dell'impianto e del trasporto dei passeggeri della funivia di Malcesine. «Ha svolto un buon lavoro», dissero i soci di Schena, mentre Tosi lo aveva accusato di una gestione poco trasparente.

Gestione che continua ad essere criticata dal deputato di Forza Italia, dopo la pronuncia della Corte dei Conti sui rimborsi spese concessi a favore dei dirigenti di Atf e sulla vicenda del direttore generale Mario Marino, prima nominato a seguito di un regolare concorso, poi «revocato arbitrariamente e illegittimamente» ricorda Tosi e adesso reintegrato dal tribunale del lavoro di Verona con tanto di risarcimento dei compensi arretrati. Un episodio, quello di Marino, non isolato perché segue «il licenziamento illegittimo dell’ex direttore Franco Falcieri, costato centinaia di migliaia di euro ad Atf, quindi ai contribuenti», ha aggiunto Tosi.

«Ce ne è abbastanza per prendere provvedimenti nei confronti di cda e presidente - ha concluso il deputato - Siamo di fronte a una gestione quantomeno "allegra" delle risorse pubbliche, e quanto accaduto prima a Falcieri e poi a Marino dà molto da pensare. Potrebbe sembrare che in Atf non sia gradita la presenza di un direttore non asservito a certe dinamiche gestionali e politiche. Falcieri è stato illegittimamente licenziato per motivi molto opachi. E ci sono tante ombre anche su quanto vissuto da Marino, revocato senza ragione poco dopo essere stato nominato».

Marino, infatti, fu nominato nell'aprile 2022 attraverso il concorso che Atf aveva indetto per trovare un nuovo direttore. Arrivato secondo, la nomina ricadde su di lui, vista la rinuncia del primo classificato. A luglio, però, la sua nomina fu sospesa per un ricorso presentato dal terzo in graduatoria. Sospensione giudicata illegittima dal tribunale del lavoro. «Il pretesto del ricorso è un paravento con cui si copre il cda, un comodo alibi - ha spiegato Tosi - Atf non era tenuta a revocare Marino, anzi, lui avrebbe potuto e dovuto continuare a fare il direttore. La verità è che usando quel pretesto, Atf ha deliberatamente aperto un contenzioso con Marino provvedendo a una scelta illegittima e arbitraria».

E di fronte ad un nuovo attacco da parte di Tosi, Schena non si è detto sorpreso. Il presidente ha difeso l'operato di Atf, definendolo trasparente e prudente. Ma soprattutto ha difeso i risultati anche economici ottenuti dall'ente durante la sua gestione.