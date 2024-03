Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Pasqua dal 29 marzo all'1 aprile 2024

Ancora un weekend ricchissimo di eventi in città e nella provincia scaligera. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 29 marzo all'1 aprile 2024.

L'EVENTO TOP

Palio del Recioto e dell’Amarone

A Negrar di Valpolicella è in programma la settantesima edizione il Palio del Recioto e dell’Amarone che si terrà, come da tradizione pluridecennale, a cavallo del weekend pasquale dal 30 marzo all'1 aprile e che sarà accompagnato inoltre dalla consueta manifestazione ciclistica "Gran Premio Palio del Recioto".

MANIFESTAZIONI

Pasqua con Verona Runner Together Free

A Verona torna l'attesissimo evento sportivo "Pasqua con Verona Runner Together Free". Si tratta di un'occasione unica per coniugare l'attività fisica alle festività pasquali. L'appuntamento è fin programma il 31 marzo dalle ore 7.30 con ritrovo in Piazza Bra. Si preannuncia una grande giornata all'insegna dello sport e del benessere.

Pasqua e Pasquetta con i musei civici di Verona

Un fine settimana all’insegna delle festività pasquali con i Musei civici di Verona che si preparano ad accogliere turisti e appassionati con aperture straordinarie (compreso il lunedì di Pasquetta), mostre ed esposizioni, prevedendo inoltre l'ampliamento dell’orario di apertura dell’Arena.

Pasqua e Pasquetta al Museo Nicolis

In occasione delle festività il Museo Nicolis sarà aperto i giorni di Pasqua e Pasquetta. I festeggiamenti inizieranno domenica 31 marzo con una visita guidata gratuita alle ore 15 alla scoperta di curiosità e aneddoti delle dieci collezioni presenti. Un esclusivo tour che anticiperà la tradizionale festa di Pasquetta dell'1 aprile quando si terrà la fantastica "Caccia alle Uova".

Degustazione "Vino e Cioccolato" a Pasquetta

Apertura esclusiva della Cantina Monte del Frà a Sommacampagna lunedì 1 aprile. Un'esperienza coinvolgente che nel giorno di Pasquetta offrirà un percorso guidato all’assaggio di quattro vini della cantina abbinati a quattro tipologie di cioccolato artigianale.

Cantine Aperte da Vogadori

Nel weekend un'esperienza indimenticabile in Valpolicella con l'opportunità di visitare una cantina locale dove viene prodotto anche l’Amarone. Un invito a scoprire i segreti della produzione vinicola e a degustare i vini eccellenti che rendono famosa questa regione.

Pasquetta al Giardino di Pojega con la "Caccia al tesoro botanico"

Torna a Pasquetta il consueto evento firmato Grandi Giardini Italiani con il meraviglioso mondo dei giardini. Giunta alla ventisettesima edizione la "Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani" è l'evento dedicato alle famiglie e ai bambini dai 6 ai 10 anni, per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Nel Veronese l'appuntamento da non perdere è al giardino di Pojega a Negrar di Valpolicella.

Flover Farm: apre il Campo di Tulipani

Un’esperienza nella meraviglia dei colori e dei profumi della primavera: fino al 21 aprile torna a fiorire a Bussolengo il "Campo di Tulipani" della Flover Farm. A soli cento metri dal Garden, un oceano di petali permetterà di immergersi nei colori di trecentomila tulipani, ben centomila in più rispetto all’anno scorso.

Pranzo di Pasqua a Villa Cariola

Villa Cariola si tinge dei colori della primavera e vi aspetta, tra le verdi colline del Lago di Garda, per festeggiare la Pasqua con una giornata all’insegna della buona cucina. In programma uno speciale menu, creato appositamente per questa ricorrenza e concedersi così un giorno di relax immersi nella natura.

MUSICA

I Sonohra in concerto

Dal 29 marzo Luca e Diego Fainello, in arte i Sonohra, tornano sui palchi con la loro musica live con il #Civico6 Club Tour, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics. Appuntamento al The Factory di San Martino Buon Albergo. Il duo veronese, accompagnato da Timo Orlandi al basso e Alberto Paderni alla batteria, si esibirà sulle note delle loro hit storiche che hanno fatto sognare un’intera generazione, tra cui "L’Amore".

Stabat Mater di Rossini

Venerdì 29 e sabato 30 marzo Roberto Abbado, esperto rossiniano, torna al Teatro Filarmonico di Verona dopo trentuno anni dall’ultima presenza veronese per dirigere lo Stabat Mater di Rossini, massima composizione d’ispirazione sacra del Pesarese, insieme alla matura Petite Messe solennelle. Il concerto lirico-sinfonico impegna l’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena e un quartetto di apprezzati solisti in pagine di autentico virtuosismo vocale.

I concerti alle Cantine de l'Arena

Tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 29 marzo, Poveri di Sodio (AcoustiCartoons): Un cocktail con le più famose sigle di cartoni animati e telefilm dagli anni ‘70 ad oggi per un “nostalgico” ma spettacolare viaggio nel tempo.

Domenica 31 marzo, Gypsy Strike (Jazz manouche, Gypsy): Gypsy Strike propone una serata di jazz manouche ispirata al grande chitarrista Django Reinhardt e alla musica americana degli anni ’30-‘40 che grandissima influenza ebbe nella nascita della corrente dell’Hot Jazz europeo ed in particolare di quello francese.

TEATRO

Mio marito sono io. Rita Levi Montalcini: la storia di una donna

Venerdì 29 marzo presso il Teatro Modus di Piazza Orti di Spagna a Verona, va in scena lo spettacolo teatrale inserito nel Percorso Tu Donna: "Mio marito sono io. Rita Levi Montalcini: la storia di una donna" di Davide Verazzani.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Priscilla - «Il film diretto da Sofia Coppola, è l'adattamento del libro autobiografico "Elvis and Me" di Priscilla Beaulieu Presley pubblicato nel 1985. Racconta la storia della coppia, dal loro incontro in Germania quando lei aveva quattordici anni e lui dieci più di lei, fino all'ultimo giorno di vita del cantante». Regia: Sofia Coppola.

«Il film diretto da Sofia Coppola, è l'adattamento del libro autobiografico "Elvis and Me" di Priscilla Beaulieu Presley pubblicato nel 1985. Racconta la storia della coppia, dal loro incontro in Germania quando lei aveva quattordici anni e lui dieci più di lei, fino all'ultimo giorno di vita del cantante». Regia: Sofia Coppola. Un Mondo a Parte - «Film diretto da Riccardo Milani, racconta la storia di Michele Cortese (Antonio Albanese), un maestro delle elementari, che sembra stia per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per quarant'anni nella giungla delle scuole romane, l'uomo riesce a farsi assegnare all'Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola, sita nel Parco Nazionale d'Abruzzo, con un'unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni». Regia: Riccardo Milani.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.