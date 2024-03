A Negrar di Valpolicella la nuova edizione del Palio del Recioto e dell’Amarone

A Negrar di Valpolicella è in programma la 70esima edizione il Palio del Recioto e dell’Amarone che si terrà, come da tradizione pluridecennale, a cavallo del weekend pasquale dal 30 marzo all'1 aprile 2024 e che sarà accompagnato inoltre dalla consueta manifestazione ciclistica "Gran Premio Palio del Recioto".

L’edizione 2024 del Palio del Recioto e dell’Amarone, che verrà inaugurata sabato 30 marzo alle ore 17, è inserita in un calendario di eventi culturali, musicali e di teatro, che avranno inizio ufficiale il 27 marzo (ma che sono stati preceduti per tutto il mese da eventi collegati) e si concluderanno il 6 aprile con “Divin Negrar”, un’esperienza enogastronomica itinerante tra le colline.

Viene ripreso il tradizionale convegno presso la Cantina Negrar Valpolicella, in programma mercoledi 27, quest’anno sul tema “Cambiamenti climatici, come adattare la viticoltura” organizzato da Coldiretti e Banca Bcc Valpolicella Benaco, in collaborazione Pro Loco Negrar di Valpolicella, Palio del Recioto e dell’Amarone, l’Università di Verona e il Consorzio Tutela Vini della Valpolicella.

Verrà offerta anche l’occasione per meglio conoscere e giudicare i vini della Valpolicella Classica: la Pro Loco Negrar di Valpolicella, in collaborazione con APR-Assaggiatori Parmigiano Reggiano e la Macelleria Caprini, proporrà infatti lunedì 1 aprile in tre orari distinti una degustazione in piazza con l’abbinamento di formaggio Parmigiano Reggiano di montagna di varie stagionature e soppressa al Recioto.

Con “Il Palio in vetrina” invece dieci attività commerciali del centro storico di Negrar di Valpolicella si sfideranno infine nell’allestire la vetrina del proprio negozio, sul tema del vino e dell’uva in perfetta sintonia con lo spirito e la tradizione del Palio del Recioto e Amarone. La gara avrà il suo epilogo il lunedì di Pasqua, quando la giuria rivelerà il nome dell’esercizio commerciale che avrà conquistato il podio meritando la targa della migliore vetrina 2024.

È infine in programma martedì 2 aprile la corsa ciclistica internazionale per dilettanti “Gran Premio Palio del Recioto”, che festeggerà le 61 candeline, pronta ad accogliere il proprio grande pubblico proponendo un evento di altissima qualità tecnica e spettacolare.

Per favorire una partecipazione sempre maggiore di popolazione, visitatori e turisti, limitando al contempo l’impatto dato dalle tante automobili che si spostano nel territorio, e ovviare al problema di ricerca del parcheggio, quest’anno è stato attivato anche un servizio navetta gratuito, attivo tra il campo sportivo di Arbizzano e il campo sportivo di Negrar il 31 marzo dalle ore 15 alle 24 e l'1 aprile dalle ore 13 alle 21, con frequenze di 45 minuti.

Informazioni e contatti: https://www.proloconegrarvalpolicella.com