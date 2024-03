Escursione guidata: "Pasqua sull'altissimo"

Escursione pre-pasquale alla scoperta del Monte Altissimo di Nago adatta a tutti quelli che vogliono immortalare un tramonto spettacolare da uno dei punti panoramici più belli del Monte Baldo. Ceneremo e pernotteremo al Rifugio Damiano Chiesa per poi il giorno dopo goderci l'alba e ritornare in mattinata alle auto (menù fisso/bevande escluse e colazione completa a buffet).

SABATO 30 e DOMENICA 31 MARZO 2024 - PASQUA SULL'ALTISSIMO

RITROVO: San Valentino di Brentonico ore 14.30/15 (la posizione esatta verrà condivisa con i partecipanti)

COSTO: 95 euro (compresi di guida + cena + pernotto in rifugio + colazione)

DIFFICOLTA': Medio/Facile (minimo allenamento su sentieri di montagna)

LUNGHEZZA: 15 km totali

DISLIVELLO: +/- 600 m

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni: 3478832796

La guida si riserva di annullare o modificare l'evento in base alle condizioni meteo. Indispensabili luci frontali per la salita in notturna di sabato, abbigliamento e calzature adatte alle zone montane, ramponcini per la presenza di neve o ghiaccio lungo il sentiero. Per intolleranze o eventuali necessità contattare il numero sopra.