Pasqua e Pasquetta con il Palio del Recioto e Cantine Aperte alla Cantina Vogadori. Nel suggestivo scenario della Valpolicella, dove storia e passione per il vino si intrecciano in un connubio unico, Negrar si prepara al weekend di Pasqua e Pasquetta con il Palio del Recioto e Cantine Aperte presso la rinomata Cantina Fratelli Vogadori. Una festa avvolta dal gusto e dalla tradizione. Il Palio del Recioto è molto più di una semplice competizione. È l'epicentro di una celebrazione che abbraccia la storia millenaria della Valpolicella e la sua cultura enogastronomica.

Cantine Aperte da Vogadori. Un'Esperienza Indimenticabile Ma ciò che rende veramente straordinario questo evento è l'opportunità di visitare una cantina locale dove viene prodotto anche l’Amarone. È un invito a scoprire i segreti della produzione vinicola e a degustare i vini eccellenti che rendono famosa questa regione. Tra le cantine che aprono le loro porte ai visitatori durante il Palio del Recioto, spicca quella della famiglia Vogadori. Qui, tra vigneti rigogliosi e cantine secolari, i partecipanti possono vivere un'esperienza unica, assaporando i vini di alta qualità prodotti con passione e dedizione.

Un Viaggio Sensoriale tra i Vigneti della Valpolicella. Le degustazioni guidate presso Vogadori permettono di esplorare il mondo dei vini della Valpolicella in un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi. I partecipanti possono assaporare i diversi vini della cantina, scoprendo le sfumature di gusto e aroma che li contraddistinguono, mentre vengono deliziati da stuzzichini che esaltano i sapori dei vini locali.

Il Palio del Recioto di Pasqua e Pasquetta a Negrar di Valpolicella è un'occasione imperdibile per immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni di questa terra straordinaria. E grazie alle cantine aperte, come quella di Vogadori, i visitatori hanno l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile, esplorando i vigneti, degustando i vini e lasciandosi incantare dalla magia della Valpolicella.

Le visite in cantina saranno alle 10.30 e alle 14.30 di Pasqua e Pasquetta. È possibile prenotare via mail: info@vogadorivini.it o whatsapp 00393289417228 Fratelli Vogadori – Via Vigolo 16 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) www.vogadorivini.it.

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori