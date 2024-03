Verona Runner Together Free: torna per Pasqua la festa dello sport all'insegna del benessere

A Verona torna l'attesissimo evento sportivo "Pasqua con Verona Runner Together Free". Si tratta di un'occasione unica per coniugare l'attività fisica alle festività pasquali. L'appuntamento è fin programma il 31 marzo 2024 dalle ore 7.30 con ritrovo in Piazza Bra. Si preannuncia una giornata all'insegna dello sport e del benessere.

La manifestazione è promossa da Verona Runner Together. Si tratta di un'iniziativa podistica non competitiva aperta a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di allenamento. In particolare saranno due per quest'anno i percorsi proposti al fine di soddisfare le esigenze di tutti. Il primo percorso consta di 6 chilometri ed è dedicato alla "camminata veloce", mentre il secondo percorso è di 10 chilometri e pensato per la corsa in gruppo.

L'obiettivo principale della manifestazione è di promuovere lo spirito di squadra, oltre alla condivisione e allo sviluppo di uno stile di vita attivo.L'idea di "Pasqua con Verona Runner Together Free" non è solo quella di mettere alla prova le proprie capacità fisiche, ma anche di celebrare la comunità e l'unità attraverso lo sport. In aggiunta, "Pasqua con Verona Runner Together Free" vuole anche essere un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'attività fisica e dei benefici connessi per la salute sia fisica che mentale. Lo sport diventa insomma uno strumento di promozione del benessere individuale e collettivo, incoraggiando abitudini di vita sane.

Iscrizioni a numero chiuso fino al 29/03/2024: 3 euro

Invia i tuoi dati per confermare la presenza a: vrtfiscrizioni@gmail.com

Verona Runner Together Free 2024 / Locandina ufficio stampa Comune di Verona