Pasqua e Pasquetta al Museo Nicolis con visite guidate gratuite e la "Caccia alle Uova"

In occasione di queste festività il Museo Nicolis sarà aperto il giorno di Pasqua e Pasquetta. Il luogo ideale per contrastare la pioggia divertendosi! I festeggiamenti inizieranno domenica 31 marzo con una visita guidata gratuita alle ore 15 alla scoperta di curiosità e aneddoti delle nostre 10 collezioni. Un esclusivo tour che anticiperà la tradizionale festa di Pasquetta del 1 aprile.

Lunedì di Pasquetta alle ore 15 al Museo Nicolis si apre infatti la “Caccia alle Uova”! Un bizzarro visitatore dalle lunghe orecchie ha nascosto delle uova nelle sale del Museo. Riusciranno i piccoli esploratori a trovarle seguendo gli indizi? Attraverso le suggestive collezioni del Museo, bambini e ragazzi saranno accompagnati in una divertente visita guidata per scoprire dove sono state depositate le uova e contemporaneamente conosceranno anche la storia dell'automobile… e non solo.

Per dare a tutti la possibilità di trascorrere una giornata divertente in un contesto culturale, il 1 aprile bambini e ragazzi fino ai 18 anni usufruiranno dell’ingresso omaggio. La partecipazione a “Caccia alle Uova” sarà gratuita fino ad esaurimento posti, per questo suggeriamo la prenotazione (attività consigliata dai 6 ai 12 anni).

Il Museo Nicolis è un luogo originale per dare valore al proprio tempo libero, passeggiando immersi nella grande bellezza del design di centinaia di auto, moto, bici d’epoca e non solo. Storie, curiosità e invenzioni del XX secolo racchiuse in 6.000mq: dal primo motore a scoppio, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, alla mitica DeLorean DMC 12, famosa per il film "Ritorno al futuro".

Prenotazione consigliata, fino ad esaurimento posti

Tel. 045 6303289, e-mail info@musenicolis.com

Il Museo Nicolis sarà aperto anche il 25 aprile e il 1 maggio.

Museo Nicolis | Villafranca di Verona | Via Postumia, 71

Dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18 continuato. Chiuso il lunedì.

Link alle tariffe: INTERO 14 euro | RIDOTTO 12 euro | BAMBINI 6-10 ANNI 6 euro | 0-5 ANNI OMAGGIO.

Trovate tutte le informazioni sul nostro sito: www.museonicolis.com

Ferrari Testarossa / foto ufficio stampa Museo Nicolis