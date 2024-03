Al Teatro Modus lo spettacolo "Mio marito sono io. Rita Levi Montalcini: la storia di una donna"

Venerdì 29 marzo alle ore 21 presso il Teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, Verona, in scena lo spettacolo teatrale inserito nel Percorso Tu Donna: “Mio marito sono io. Rita Levi Montalcini: la storia di una donna” di Davide Verazzani. Tutti conoscono il Nobel per la medicina, ma pochi conoscono il suo passato di giovane ricercatrice in un mondo dominato da maschi. Ecco la storia di una donna che ha cercato l'affermazione, contro tutti e tutto, senza mai arretrare dalle sue convinzioni.

Nel 1986, quando vinse il premio Nobel, ben pochi sapevano chi fosse Rita Levi Montalcini e in molti forse alzarono un sopracciglio, vedendo per la prima volta quel viso rugoso e quella acconciatura d’altri tempi. Il racconto della sua vicenda ci fa conoscere una libera pensatrice che ha saputo lottare in un mondo di uomini e prendersi i propri meriti, con ottimismo, perseveranza e una potentissima assertività, ma senza dimenticare i propri sentimenti e le proprie emozioni. E che è giunta alla gloria proprio nel momento in cui credeva di aver perso tutto. È il racconto, emozionante e coinvolgente ma rigoroso, di una storia personale che, con ritrosia sabauda, Montalcini ha tenuto spesso per sé. E che mostra invece la forza gentile di una donna eccezionale, un vero e proprio “pettirosso da combattimento”.



Prenotazioni su modusverona.it.

Informazioni 392-3294967, segreteria@modusverona.it.

Modus Verona / foto d'archivio ufficio stampa Teatro Modus