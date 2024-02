Pranzo di Pasqua a Villa Cariola

Villa Cariola si tinge dei colori della primavera e vi aspetta, tra le verdi colline del Lago di Garda, per festeggiare la Pasqua con una giornata all’insegna della buona cucina. Per voi, uno speciale Menù, creato appositamente per questa ricorrenza per concedersi un giorno di relax immersi nella natura!

PRANZO DI PASQUA

DOMENICA 31 MARZO 2024 – ORE 12.30

Uno speciale Menù che richiama i sapori e i gusti della tradizione sapientemente studiato e preparato dai nostri Chef!

Gran Buffet di Antipasti accompagnati da Spumante Valdobbiadene, Chiaretto Rosè e Cocktail analcolici (inclusi nel prezzo)

Menù Servito

Primi piatti

Risotto asparagi, gamberi e salmone

Maccheroncino trafilato in bronzo con ragù bianco di vitello, funghi di bosco e tartufo nero

Secondo piatto

Filetto di maialino in manto di pancetta steccata agli aromi dell’orto

Contorni di stagione

Dessert

Parfait alla colomba pasquale con fili di cioccolato fondente e crema lime e arancio

Prezzo a persona: 65 euro (vini esclusi).