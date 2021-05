Cosa (si può) fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 maggio 2021

Nuovo weekend in zona gialla per il Veneto, Verona e la sua provincia. Di seguito le regole in vigore ad oggi:

Tra le ore 22 e le 5 del giorno successivo, vale a dire durante l'orario di coprifuoco, è consentito spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, oppure motivi di salute.

Gli spostamenti sono liberi, quindi senza bisogno dell'autocertificazione, tra le ore 5 e le 22, in tutta l'area gialla, quindi non solo dentro la propria Regione gialla, ma anche spostandosi tra Regioni diverse purché siano gialle.

Se volete fare visita a un amico o un parente, tuttavia, potete farlo sempre solo una volta al giorno e spostandovi al massimo in quattro persone (esclusi dal computo i figli minori di 14 anni, i soggetti disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

In zona gialla hanno riaperto al pubblico tutti i locali della ristorazione ed il consumo al tavolo, seduti all'aria aperta, è ammesso nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le 22.

In zona gialla hanno riaperto al pubblico anche i musei, su prenotazione nel weekend, così come i cinema, teatri e sale da concerto. Per raggiungere questi luoghi vi potete spostare anche tra Regioni diverse, purché entrambe zona gialla (eventualmente anche transitando su territori zona arancione o rossa).

In zona gialla sono ammessi gli sport all'aperto, tutti, anche quelli di squadra e di contatto.

Per gli spostamenti in auto con persone tra loro non conviventi vigono le regole di sempre: la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori (nelle vetture a 4 o 5 posti si viaggia quindi al massimo in 3 persone), con l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Vediamo ora i più interessanti appuntamenti di questo weekend a Verona ed in provincia.

Il Teatro Filarmonico con "Antologia verista - Zanetto"

Domenica 9 maggio alle ore 15.30 il Teatro Filarmonico riapre le porte al pubblico dal vivo per la Stagione Lirica 2021, una data dedicata alla Giovane Scuola italiana tra ‘800 e ‘900: Valerio Galli dirige i complessi artistici di Fondazione Arena in raffinate pagine orchestrali e nell’opera Zanetto di Pietro Mascagni, alla sua prima esecuzione veronese. Sul palcoscenico debuttano le primedonne Donata D’Annunzio Lombardi e Asude Karayavuz nella regia di Alessio Pizzech.

Fiori da tutto il Mondo per la "Festa delle Rose" a Bussolengo

La primavera a Bussolengo ha il profumo delle rose. L'8 e 9 maggio 2021 torna la "Festa delle Rose" con esposizione e vendita di fiori da ogni parte del mondo e un mercatino artigianale con creazioni green e naturali. La "Festa delle Rose" si terrà a Bussolengo l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con la festa della mamma. Come da tradizione i fiori saranno protagonisti ma ci saranno anche tante novità. Saranno circa cinquanta i banchi presenti, Piazza XVII Aprile sarà colorata e profumatissima grazie all'esposizione di tante varietà di fiori, alcune molto particolari, che arrivano da tutto il mondo. Tra loro anche la speciale Rosa di San Valentino, prodotta e commercializzata da Flover. Tutti i fiori potranno essere acquistati.

"Lavatoi, busi e...sparasine", visita guidata ad Avesa

Domenica 9 maggio 2021 un itinerario alla scoperta della storia e degli angoli più suggestivi di Avesa, famosa nel secolo scorso per le lavandaie che, con l'acqua del Lorì, lavavano i panni ai signori di Verona. Si visiteranno i lavatoi storici.

Torna la musica dal vivo di Verona Beat

Si apre domenica 9 maggio 2021 alle ore 12.30 al ristorante pizzeria 2 Laghi in località Vegri 24 a Lazise l’edizione 2021 di Verona Beat in memoria di Renato Bernuzzi, il cantante dei Kings scomparso l’estate scorsa.

Visita guidata alla scoperta della Verona romana

"Verona romana", un tour pensato per gli studenti dell’ultimo anno delle primarie e primo anno delle medie ma adatto a tutti. Durata 2 ore circa. Appuntamento domenica 9 maggio 2021 alle ore 15. Scopri luoghi nascosti di Verona e visita i monumenti con tante immagini esplicative. Una visita guidata coinvolgente ed istruttiva.

Fucina Culturale Machiavelli presenta il Festival San Remoto

Venerdì 7 e sabato 8 maggio alle 20 presso la Fucina Culturale Machiavelli, si esibiranno due band dal vivo con il pubblico in presenza: Bruce and Steve e The C.Zek Band. Un festival per festeggiare la musica live e la riapertura di Fucina Culturale Machiavelli e di tutti i teatri!

Ingresso a solo un euro per la visita in Arena

Da martedì 4 maggio 2021 l'anfiteatro Arena ha riaperto al pubblico anche nel fine settimana, nel pieno rispetto delle procedure per la prevenzione del Covid-19. Biglietti e prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Come previsto dai provvedimenti per il contenimento del virus, per visitare il museo il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo.

"Il verde in città": passeggiate gratuite nella natura a Verona

Passeggiare è un’attività semplice, che permette di mantenersi in forma e in buona salute. Farlo in mezzo al verde e in compagnia diventa un modo divertente per riavvicinarsi alla natura. Per questo, nel mese di maggio, dal giovedì al sabato, il Comune di Verona promuove passeggiate gratuite nel verde accompagnati da una guida naturalistica. A partire dal 6 maggio, con appuntamenti al mattino e alla sera, organizzati in piccoli gruppi, i cittadini interessati potranno partecipare ad uscite di circa due ore, effettuate nelle zone del Pestrino, Val Borago, villa Are, Vajo Galina e Ca’ Mazze’.

"Versus + Ecosofia"

In occasione dell’evento dedicato alla proiezione del progetto Versus, Fonderia 20.9 propone, dall'8 maggio al 4 giugno 2021, negli spazi della galleria, in collaborazione con la sezione Botanica del Museo di Storia Naturale di Verona "VERSUS + ECOSOFIA", una mostra o meglio una riflessione in dialogo con il tema di ecologia e coesistenza, concentrandosi, nello specifico, sugli effetti che un ambiente antropizzato può causare alle piante e agli habitat naturali.

Premi Oscar e Golden Globe per i cinema veronesi

Si ispirano alla notte degli Oscar i cartelloni delle sale cinematografiche di Verona e provincia che, dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia, riaprono finalmente le loro porte per accogliere gli appassionati cultori dei film d’autore. Qui il programma dei film nei cinema veronesi durante il weekend.

A Verona il Mura Festival

Torna a Verona il Mura Festival, un progetto realizzato grazie alla coorganizzazione del Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Citta? di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e di Verona Citta? Murata. Organizzato da Studioventisette, grazie alla collaborazione con 42 enti ed associazioni del territorio veronese, propone momenti di cultura, arte, sport, intrattenimento, formazione, gioco, svago, relax, artigianato creativo, produzioni e prodotti locali, ospitate in un’oasi verde dall’importante valore storico-culturale.

I musei civici di Verona

Con il passaggio della Regione Veneto in zona gialla i Musei Civici di Verona hanno riaperto al pubblico anche nel fine settimana. I biglietti e prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Come previsto dai provvedimenti per il contenimento del Covid- 19, per visitare i musei il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo.

Lo spettacolo "Clitennestra" in scena al Teatro Laboratorio

Lo spettacolo “Clitennestra” tratto da Marguerite Yourcenar diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan torna in scena dal vivo al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) 6, 7, 8 maggio ore 19 e domenica 9 maggio ore 17 dopo il debutto al Teatro Romano dello scorso anno.

Passeggiata guidata "Da Castelvecchio a Ponte Pietra"

Domenica 9 maggio 2021 una passeggiata guidata lungo il fiume Adige “Da Castelvecchio a Ponte Pietra”. L’Adige custodisce tra le sue onde, nei riflessi dei palazzi e dei ponti, i segreti della storia di Verona.

In Gran Guardia la mostra di fotografia "Hope" in Gran Guardia

C’è tempo fino al 23 maggio 2021, per andare ad ammirare le opere fotografiche in esposizione alla Gran Guardia, con ingresso libero, all’interno della mostra "Hope", del premio internazionale Prix Pictet. Dal 29 aprile tornano visibili al pubblico le migliori creazioni fotografiche selezionate tra primari artisti internazionali che hanno partecipato all’ottava edizione del premio. I 12 fotografi finalisti in esposizione, esplorano attraverso le loro immagini i modi positivi in cui l’umanità sta affrontando le crisi ambientali e sociali dei nostri tempi.

Presso Modus lo spettacolo "Le ultime lune"

Dopo oltre un anno di fermo causa Covid, ha riaperto a Verona il sipario del Modus. Lo spettacolo “Le ultime lune” prodotto da Modus e che vede in scena Andrea Castelletti, Laura Murari e Gherardo Coltri, è in programma da venerdì 7 a domenica 9 maggio e da venerdì 14 a domenica 16 maggio 2021 (venerdì e sabato ore 20, domenica ore 18).

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto e visitabile

Dopo la temporanea chiusura per le restrizioni sanitarie, finalmente hanno riaperto i cancelli del Parco Giardino Sigurtà, tesoro verde alle porte di Verona: anche questo weekend sarà possibile scoprire in completa sicurezza nei 600.000 metri quadrati del Parco i tesori botanici e naturalistici del "Secondo Parco Più Bello d’Europa". Tutti i giorni, festivi inclusi, fino a domenica 7 novembre 2021 gli amanti della natura potranno ammirare i prati, i boschi e le fioriture del Parco, premiato nel 2020 come migliore destinazione da Trip Advisor e dalla piattaforma di vendita biglietti Tiqets come tra le attrazioni turistiche che hanno regalato le migliori esperienze nel 2020.

In Sala Birolli la mostra "Il presente nel contesto urbano della città di Verona"

Riprendono da sabato 8 maggio le attività espositive in sala Birolli, in via Macello 17, con l’inaugurazione, alle ore 18, della mostra fotografica “Il presente nel contesto urbano di Verona”. Visibili al pubblico 167 opere, esposte in un allestimento dinamico che va a comporre un suggestivo mosaico della nostra città, raccolto in 89 composizioni. Una produzione artistica frutto di 29 autori, che hanno realizzato un corale lavoro di ricerca, volto ad interpretare, attraverso il racconto fotografico, le caratteristiche, le suggestioni, i ritmi e gli eventi del tempo presente, condizionato dalla pandemia.

A Villa del Bene #rockinvilla con Gabriele Medeot

Riparte #rockinvilla finalmente in presenza, domenica 9 Maggio 2021 (dalle ore 18), la manifestazione organizzata dalla Villa del Bene di Dolcè (VR). Oltre all'artista principale ci sono musicisti e cantautori da tutta Italia, con un'ovvia predominanza veneta. L'evento è presentato da Fabio Ricci, giornalista e presentatore milanese, è anche in streaming gratuito. Questa domenica ospite Gabriele Medeot, noto giornalista e scrittore ma anche conduttore di Radio Due. Il suo è uno spettacolo, “RockHistory I 100 Minuti del Rock” dedicato al rock e alle sue storie.

A Verona una giornata insieme agli amici a quattro zampe

Una giornata insieme agli amici a quattro zampe. Un’iniziativa per rafforzare il rapporto tra uomo ed animali ma che vuole anche essere un segnale positivo verso il ritorno alla normalità. Ne è convinta sostenitrice l'USacli di Verona che, insieme all’associazione ‘Briglie Sciolte’ e al gruppo Cinofilo ‘Edu CAN do’ organizza una giornata dedicata alla conoscenza e all’interazione con gli animali, cavalli e cani in particolare, ma anche con la pecora ‘Brogna’ della Lessinia. L'appuntamento è per sabato 8 maggio, dalle 11 alle 19, presso il centro ippico dell’associazione ‘Briglie sciolte’ in via Caprara 2/F a Verona.

Tre luoghi da visitare

Hanno tutti riaperto da poco e sono accessibili al pubblico durante il fine settimana: