L'Ossario di Custoza è aperto e visitabile

Martedi 27 aprile, con il Veneto in zona gialla, l’Ossario di Custoza è tornato ad aprire le sue porte ai visitatori. In questo delicato periodo, legato all’emergenza sanitaria ancora in atto, il monumento, in linea con le disposizioni del DPCM, che fa riferimento alla riapertura del 26 aprile 2021, sarà nuovamente visitabile, mantenendo al centro dell’attenzione il ruolo della sicurezza.

Sulla base del decreto, al momento, l’apertura è prevista per la settimana dal martedi al venerdi. Nei weekend, l’ingresso con visita guidata sarà possibile, esclusivamente su prenotazione, via mail o telefonica entro le 18 del venerdi di ogni settimana. Alla gestione operativa, con il ruolo di accoglienza, gestione delle visite guidate e promozione, resta la squadra della Cooperativa i Piosi, che ha visto riconfermato l’affidamento del servizio per il periodo 2021- 2023, da nuovo bando di gara.

Oltre al ritorno alla visita in presenza, la pagina Facebook dell’Ossario, rimasta sempre attiva in tutto il periodo di chiusura, offre la possibilità di approfondire tematiche legate al Risorgimento e alla scoperta della storia del territorio di Custoza. Con le “Pillole del Risorgimento”, piccoli video realizzati dallo Staff dell’Ossario, i visitatori potranno inoltre conoscere gli itinerari percorribili che consentono di integrare, con la piacevolezza di una passeggiata a piedi o in bici, la conoscenza degli episodi storici che hanno segnato questa zona.

Informazioni e contatti

Per tutte le informazioni relative al costo del biglietto, degli orari di apertura e per le prenotazioni delle visite guidate, contattare lo staff all’indirizzo mail: info@ossariocustoza.it o telefonando al numero 346 9652147, negli orari di apertura del monumento.