Festival San Remoto, doppio concerto in presenza presso Fucina Culturale Machiavelli

Venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021 si terrà a Verona il festival musicale "San Remoto". Un Festival di musica d'autore nato per essere trasmesso solo in streaming e che è potuto, all’ultimo momento, diventare un Festival anche in presenza. Sarà l’occasione per festeggiare la musica live e la riapertura del teatro di Fucina Culturale Machiavelli a Verona e di tutti i teatri!

Il programma

Venerdì 7 maggio ore 20

Bruce and Steve

Biglietti: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/.../bruce-and.../.

Sabato 8 maggio ore 20

The C.Zek Band

Biglietti: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/.../the-c-zek.../.

Prima, dopo e durante tutto l’evento saranno sempre rispettate le normative anti Covid-19. La capienza del teatro è ridotta a 80 posti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/

Evento Facebook