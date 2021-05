A Verona riapre al pubblico l'anfiteatro Arena con ingresso a solo un euro

Da martedì 4 maggio 2021 l'anfiteatro Arena riapre al pubblico anche nel fine settimana, nel pieno rispetto delle procedure per la prevenzione del Covid-19. Biglietti e prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Come previsto dai provvedimenti per il contenimento del virus, per visitare il museo il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo.

Orari di apertura

Da martedì a domenica dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30)

lunedì chiuso

Itinerario di visita

Per lavori di consolidamento in corso, il percorso di visita è limitato; i diversamente abili potranno accedere alla cavea solo dal 18 maggio.

Biglietti

I biglietti, a tariffa unica ridotta viste le limitazioni del percorso, sono in vendita esclusivamente online a questo link museiverona.com.

Biglietto unico ridotto: 1 euro + 0,10 euro di prevendita online

​Ingresso gratuito (anche chi ha diritto alla gratuità può prenotare online la visita al link museiverona.com):

persone con età superiore a 65 anni residenti nel Comune di Verona

persone con disabilità e loro accompagnatore

bambini fino a 7 anni

Chi ha diritto all'ingresso agevolato o gratuito, dovrà esibire il documento che lo giustifica all'entrata (documento d'identità o altro a seconda del tipo di agevolazione).

Informazioni e contatti

Web: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43239.