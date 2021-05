Fiori da tutto il Mondo per la "Festa delle Rose" a Bussolengo

La primavera a Bussolengo ha il profumo delle rose. L'8 e 9 maggio 2021 torna la "Festa delle Rose" con esposizione e vendita di fiori da ogni parte del mondo e un mercatino artigianale con creazioni green e naturali. Si è svolta presso la sala civica Elio Bonizzato la presentazione della "Festa delle Rose", che si terrà a Bussolengo l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con la festa della mamma. Un appuntamento giunto alla quarta edizione, organizzato dal Comune di Bussolengo insieme a Flover e MABO Agency & FAMA SRLS, con Verona Report come media partner.

Come da tradizione i fiori saranno protagonisti ma ci saranno anche tante novità. Saranno circa cinquanta i banchi presenti, Piazza XVII Aprile sarà colorata e profumatissima grazie all'esposizione di tante varietà di fiori, alcune molto particolari, che arrivano da tutto il mondo. Tra loro anche la speciale Rosa di San Valentino, prodotta e commercializzata da Flover. Tutti i fiori potranno essere acquistati.

Lungo tutto Corso Mazzini sarà possibile visitare il mercatino di prodotti artigianali ed handmade natural, con creazioni originali e sostenibili ispirate agli elementi naturali. Innumerevoli le curiosità da scoprire: gioielli creati con l'oro vegetale proveniente dal Brasile, abbigliamento fatto a mano realizzato in cotone naturale e canapa, candele realizzate con i fiori, pietre, porta-essenze per profumare cassetti e armadi, tovaglie e cuscini decorativi. Oggetti fatti con materiale restituito dal mare e legno grezzo che prende forme uniche. Tra i banchi del mercatino tante proposte realizzate con materiali che la Natura generosamente ci dona per uno shopping di primavera all'insegna della creatività. Un mix di colori e profumi che delizieranno gli occhi e l'umore.

La Festa a delle Rose sarà inoltre un'occasione di promozione per i negozi del paese che avranno la possibilità di allestire le proprie vetrine a tema floreale e rendere le strade del centro ancora più belle e accoglienti. «C'è voglia di ripartire e siamo felici di farlo in questa occasione, con il giusto spirito e in sicurezza» sottolinea il sindaco Roberto Brizzi. «Invito tutti a venire a fare una passeggiata tra i banchi del mercato che sarà colorato ed accogliente. Ringrazio Flover e tutte le persone che hanno contribuito all'organizzazione della Festa delle Rose».

«Non credo ci sia modo più bello e allegro di festeggiare le mamme di una piazza piena di fiori" sottolinea l'assessore alle Attività produttive e promozione del territorio Massimo Girelli. «Dopo i mesi difficili di stop forzato siamo contenti di ospitare il mercato floreale e le creazioni degli artigiani. E siamo già al lavoro per ripartire con gli appuntamenti estivi che saranno un'occasione per promuovere il territorio e supportare la ripartenza delle nostre attività economiche e commerciali».

«La rosa è la regina dei fiori, maggio è il mese delle rose» sottolinea Silvano Girelli di Flover «questa manifestazione è nata perché Bussolengo è uno dei pochi comuni cha ha una rosa dedicata, La Rosa di San Valentino che rappresenta questo territorio. Ci saranno tantissime varietà di fiori da ammirare e una sorpresa speciale: verrà presentato e messo in vendita "Mammamia" un bouquet in edizione limitata studiato e realizzato per le mamme».

Anche Glenda Massacesi di MABO Agency & FAMA SRLS, ha sottolineato la voglia di ripartenza: «I nostri espositori hanno tanta voglia di lavorare e di regalare a tutti un bel weekend all'insegna dei fiori e delle tante particolarità che sarà possibile trovare tra i banchi del mercato». Alla Festa sarà presente la Pro Loco Comune di Bussolengo con una casetta dove proseguirà il tesseramento 2021 e una bella sorpresa a tema per far divertire i presenti con i fiori e il Comitato Gemellaggi Bussolengo.

Il programma della Festa delle Rose

Sabato 8 maggio

ore 09: APERTURA MERCATO prodotti florovivaistici, artigianato ed oggettistica in Piazza 26 Aprile, via Mazzini e Piazza della Libertà;

ore 10: INAUGURAZIONE con taglio del nastro;

ore 19.30: CHIUSURA delle attività.

Domenica 9 maggio

ore 09: APERTURA MERCATO prodotti florovivaistici, artigianato ed oggettistica in Piazza 26 Aprile, via Mazzini e Piazza della Libertà;

ore 19.30: CHIUSURA delle attività

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunebussolengo.