"Versus + Ecosofia", la mostra fotografica di Fonderia 20.9 e Museo di Storia Naturale

In occasione dell’evento dedicato alla proiezione del progetto Versus, Fonderia 20.9 propone, dall'8 maggio al 4 giugno 2021, negli spazi della galleria, in collaborazione con la sezione Botanica del Museo di Storia Naturale di Verona "VERSUS + ECOSOFIA", una mostra o meglio una riflessione in dialogo con il tema di ecologia e coesistenza, concentrandosi, nello specifico, sugli effetti che un ambiente antropizzato può causare alle piante e agli habitat naturali. A partire dalle riproduzioni dell’erbario del museo, si sviluppa un percorso critico sul tema dell’Antropocene e più in particolare sul ruolo dei diversi soggetti nelle pratiche ecologiche.

Versus è un progetto di curatela collettiva nato per affrontare il tema dell’ecologia e della coesistenza attraverso la creazione di una proiezione coinvolgente progetti di sedici fotografi internazionali. Nato da un idea di Valerie della galleria L'aberrante (Chevenne) coinvolge i team curatoriali di Corpo Opaco (Montpellier), L’image a venir (Bruxelles) e Fonderia 20.9 a Verona. Il progetto prevede una proiezione diffusa nei tre diversi paesi, un incontro nel parco nazionale delle Chevenne e un evento conclusivo ad Arles (Provenza) durante la settimana inaugurale del festival "Le Rencontres de la Photographie".

Gli artisti coinvolti: Arianna Senesi, Céline Clanet, Mélanie Paris, Helene David, Coline Jourdan, Léa Habourdin, Marina Caneve, Sofia Lopez Manan, Jan Stradtmann, Louis Perreault, Massimo Mastrorillo, Elena Aya Bundurakis, Marine Lanier, Yvette Monahan, Sebastian Lopez Brach e Marc Wendelski.

La volontà della mostra “Ecosofia”, che affianca il progetto Versus, è quello di indagare possibili modalità di relazione, attraverso l’esposizione di riproduzioni fotografiche dell’erbario del museo, foto d’archivio, testi e installazioni artistiche, nella logica di una riflessione trasversale. Protagonista della mostra anche un estratto del libro A Bestiary of the Anthropocene edito da Nicolas Nova & Disnovation.org e pubblicato da Onomatopee Projects.

Presso Fonderia 20.9, in via XX Settembre 67 - Verona.

La mostra può essere visitata dall'8 maggio al 4 giugno 2021 con i seguenti orari:

dal mercoledì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

il sabato dalle 9 alle 13

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria:

sabato 8 maggio, giorno dell'apertura, iscrizione con Eventbrite bit.ly/EcosofiaEventbrite

per gli altri giorni inviare una mail a info@fonderia209.com

