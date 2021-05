"Il verde in città", a Verona un mese di passeggiate gratuite nella natura

Passeggiare è un’attività semplice, che permette di mantenersi in forma e in buona salute. Farlo in mezzo al verde e in compagnia diventa un modo divertente per riavvicinarsi alla natura. Per questo, nel mese di maggio, dal giovedì al sabato, il Comune di Verona promuove passeggiate gratuite nel verde accompagnati da una guida naturalistica.

A partire dal 6 maggio, con appuntamenti al mattino e alla sera, organizzati in piccoli gruppi, i cittadini interessati potranno partecipare ad uscite di circa due ore, effettuate nelle zone del Pestrino, Val Borago, villa Are, Vajo Galina e Ca’ Mazze’. La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria, con invio mail a ecosportello@comune.verona.it.

Per informazioni e prenotazione è possibile contrattare il numero 335 8242946. In caso di maltempo l’uscita è annullata.

Programma completo appuntamenti

Da ponte del Pestrino al Lazzaretto: 6 maggio, dalle 18 alle 20; 29 maggio dalle 10 alle 12.

A villa Are: 7 e 27 maggio dalle 18 alle 20; 22 maggio dalle 10 alle 12.

Alla Val Borago: 8 maggio dalle 10 alle 12; 14 e 28 maggio dalle 18 alle 20.

A Vajo Galina: 13 e 21 maggio dalle 18 alle 20.

A Ca’ Mazze’: 15 maggio dalle 10 alle 12; 20 maggio dalle 18 alle 20.

«La presenza della natura in città – ha detto l'assessore all'Ambiente Ilaria Segala - diventa sempre più importante non solo per gli effetti positivi sulla qualità dell’aria e del clima, ma anche per i benefici sulle persone. Queste passeggiate puntano ad invogliare i cittadini a frequentare di più alcuni spazi del nostro territorio, in sicurezza grazie al protocollo adottato. Un modo per far entrare più ‘verde’ nel nostro vivere quotidiano ed aumentare la consapevolezza del suo valore e della cura di cui necessita».