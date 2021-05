A Villa del Bene parte la seconda fase di #rockinvilla con Gabriele Medeot

Riparte #rockinvilla finalmente in presenza, domenica 9 Maggio 2021 (dalle ore 18), la manifestazione organizzata dalla Villa del Bene di Dolcè (VR). Oltre all'artista principale ci sono musicisti e cantautori da tutta Italia, con un'ovvia predominanza veneta. L'evento è presentato da Fabio Ricci, giornalista e presentatore milanese, è anche in streaming gratuito. Questa domenica ospitiamo Gabriele Medeot, noto giornalista e scrittore ma anche conduttore di Radio Due. Il suo è uno spettacolo, “RockHistory I 100 Minuti del Rock” dedicato al rock e alle sue storie. In supporto cinque artisti molto talentuosi ed estremamente eterogenei: Francesco Colombo (Varese), Nebula (Milano), Lorenzo Semprini (Rimini), Gheri (Toscana), The Gigaherts (Verona)

RockHistory I 100 Minuti del Rock

“RockHistory: i 100 minuti del Rock” è un progetto interattivo nato nel 2013 con lo scopo di creare una maggior consapevolezza in merito ai cambiamenti sociali e culturali avvenuti nel corso degli ultimi 40 anni del 1900 usando la musica, i suoi testi e le sue storie come linea di conduzione, dimostrando ed evidenziano la strettissima connessione tra la Storia e la Musica che la ha racconta. Nell'ultimo triennio sono quasi 400 le performance svolte per oltre 60 mila spettatori presenti in teatri, auditorium, scuole, sale culturali, caffè letterari e gallerie d'arte. RockHistory ha fatto tappa a Milano, Roma, Napoli, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Gorizia e decine di città italiane ottenendo costante visibilità mediatica. É' stato evento ospite di manifestazioni quali “èStoria”, “Mittelteatro” e “Music Italy Show”. La performance “I 100 minuti del Rock” di RockHistory è un set della durata di 100 minuti durante i quali il conduttore, l'esperto musicista e divulgatore Gabriele Medeot, usa decine di video adeguatamente montati e sottotitolati in italiano, copertine di vinili, immagini e oggetti, per raccontare attraverso lo storytelling i mutamenti sociali e culturali che si sono susseguiti nel tempo evidenziati dalla musica e dai suoi massimi esponenti. RockHistory è anche un libro omonimo edito da Tsunami Editore ed è una seguita trasmissione radiofonica giunta alla quinta edizione in onda su RaiRadioUno FVG tutti i mercoledì alle 14.10.

#rockinvilla

Il festival organizzato, per ora in maniera continua e permanente in streaming, dalla Villa del Bene è fino ad ora assolutamente condotto in maniera antica, insomma mecenatismo puro. La volontà di fare rinascere questo spazio ha portato nomi importanti della cultura musicale italiana. Da “Lassociazione” condotta da Gigi Cavalli Cocchi a Pierpaolo Capovilla, dai Sonohra a Finaz e Nuto della Bandabardò, Marco Furio Forieri (Pitura Freska) per arrivare a Paolo Vallesi fino a Omar Pedrini, Maestro Pellegrini e Gianluca de Rubertis. Senza dimenticare la finale di SanremoRock della scorsa estate. Ma non finisce qui, nelle prossime settimane altri grandi artisti stanno per arrivare a Dolcè. Qualche nome? Arriveranno anche Paolo Benvegù, Pino Scotto e Carlo Marrale (Matia Bazar). Prossimi appuntamenti: Marco Parente 23 maggio, Sonorha 7 agosto, Marco della Noce (cabaret) 31 luglio e Pierpaolo Capovilla (reading) 18 settembre.

Villa del Bene

Rockinvilla ora rinasce con la seconda stagione finalmente in presenza. Il cast è curato da Davide Motta per Anthill Booking e Red & Blue. Si tratta di suonare su palco professionale con tecnici davvero non solo molto bravi ma anche davvero pazienti. Pietro D’Elia si occupa dell’audio e Leonardo Compri delle luci. La parte video è tutta nelle abili mani di Andrea Maimeri e Federico Bortolazzi. La resa finale è all'altezza di qualsiasi programma televisivo.

Risultati

Abbiamo prodotto oltre 24 ore di musica in 8 appuntamenti streaming dalla prima data con Sasha Torrisi a Dicembre 2020. Tutto totalmente gratuito, con una media di contatti elevata. Punte anche di 35.000 per evento per la comunicazione generata direttamente, senza contare le condivisioni che sono state fatte. Per un totale da dicembre in qui di circa 300.000 contatti e visualizzazioni. Ma quello che è incalcolabile è il valore degli artisti che ci hanno aiutato in questa avventura. Nessuno fermerà la musica, soprattutto se ci staremo vicini e se tutti metteremo la nostra pietra (rotolante o meno).

Informazioni e contatti

L'evento per seguire la diretta: https://www.facebook.com/ events/517176252994584

O dalla pagina della Villa https://www.facebook.com/ villadelbene

