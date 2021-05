Premi Oscar e Golden Globe per la riapertura dei cinema veronesi: i film del weekend

Si ispirano alla notte degli Oscar i cartelloni delle sale cinematografiche di Verona e provincia che, dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia, riaprono finalmente le loro porte per accogliere gli appassionati cultori dei film d’autore. Il Cinema Fiume di Verona punta su “Nomadland” (USA, 2020) di Chloé Zhao, Leone d'oro alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista. Adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder, il film racconta la storia della sessantenne Fern che, dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, lascia la città industriale di Empire, Nevada, per attraversare gli Stati Uniti occidentali sul suo furgone, facendo la conoscenza di altre persone che, come lei, hanno deciso o sono state costrette a vivere una vita da nomadi moderni, al di fuori delle convenzioni sociali. L’opera verrà proiettata alle 19.40 in versione originale sottotitolata e alle 15.15 e 17.30.

Cinema d’autore al Kappa Due che propone alle 15.50, 17.50 e 19.50, “Rifkin's Festival” (USA, Spagna 2020) ultimo lavoro di Woody Allen. Mort Rifkin è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue, addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe, oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro.

Vincitore dell'Oscar per la Miglior attrice non protagonista, Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2020 e Golden Globe per miglior film straniero. Stiamo parlando di “Minari” (USA, 2020) regia di Lee Isaac Chung, in programmazione al Cinema Pindemonte alle 15.10, 17.20 e 19.40. Tutto ha inizio quando Jacob, immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni ’80. Sebbene Jacob veda l’Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell’isolata regione dell’Ozark. L’arrivo dalla Corea della nonna, donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell’amore che li unisce.

Ben rappresentato il cinema italiano al Santa Teresa che ospita alle 16.30 e 19.30 “Non odiare” (Italia, Polonia 2020) di Mauro Mancini, tre candidature ai premi David di Donatello 2021: miglior regista esordiente, miglior compositore e miglior canzone originale. Simone è uno stimato chirurgo di origine ebraica, che conduce una vita tranquilla a Trieste. Un giorno, si trova a soccorrere per strada un uomo, ma una volta scoperta sul petto di quest'ultimo tatuata una svastica, decide di non prestargli soccorso.

In provincia di Verona, troviamo al Cinema Salus di Legnago “Minari” (USA, 2020) regia di Lee Isaac Chung (ore 15.30 e 20). Al VirtusCinema di Sommacampagna è invece in cartellone (ore 15.30 e 20) “Lei mi parla ancora” (Italia 2021) regia di Pupi Avati, due candidature a David di Donatello, migliore attore protagonista a Renato Pozzetto e migliore sceneggiatura non originale a Pupi Avati e Tommaso Avati. Alla morte dell'amata moglie Caterina, Nino racconta la propria vita a Amicangelo, un aspirante romanziere. Tra i due uomini si sviluppa un rapporto sempre più profondo che diventa un'amicizia sincera.

Informazioni e contatti

Tel. 049.8750851-8753141

Mail: agis3ve@agistriveneto.it