Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 febbraio 2024

Ancora un weekend con tantissimi appuntamenti in città e nella provincia veronese. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 23 al 25 febbraio 2024.

L'EVENTO TOP

Mercato Antiquariato e Modernariato

Torna domenica 25 febbraio il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio che celebra il suo trentesimo anniversario, confermandosi una tradizione fatta di qualità ed eleganza. Il Mercato Antiquariato e Modernariato è uno degli eventi di spicco nel territorio veronese e si svolge ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Villaggio di Carnevale

A Verona torna il "Villaggio delle Tradizioni" nel Giardino d’Estate fino al 17 marzo. Nella tensostruttura riscaldata si terranno i festeggiamenti all'insegna del Carnevale veronese con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie. Non mancheranno i prodotti tipici dell’enogastronomia veronese, da degustare secondo antiche tradizioni e tipicità: dagli gnocchi ai tortellini, dal risotto al tastasal alla pearà con il cotechino, dalla polenta con i funghi a quella con le costine.

Carneval de Castelnovo

Domenica 25 febbraio torna il "Carneval de Castelnovo", con il suo parterre di cultura e divertimento e soprattutto di maschere tipiche del territorio. Si tratta di un evento giunto alla diciannovesima edizione e che farà conoscere a un ampio pubblico la storia millenaria del borgo di Castelnuovo sul Garda. Sarà un’intera giornata di festa, con l’apertura al mattino degli stand in piazza e nel pomeriggio la sfilata dei carri allegorici a partire da via Renaldo e Montessori.

Weekend in Cantina in Valpolicella

Un fine settimana di degustazioni straordinarie alla cantina Vogadori nella suggestiva Valpolicella. Il prossimo 24 e 25 febbraio è in programma un'esperienza enologica unica dedicata all'Amarone e ai gioielli vinicoli della Cantina.

Sfilate di carnevale in provincia

Quello in arrivo sarà un weekend ricco di appuntamenti carnevaleschi anche nella provincia scaligera. In particolare, sabato 24 febbraio è in programma la tradizionale sfilata nel Comune di Lavagno a partire dalle ore 14, mentre domenica 25 febbraio le maschere del carnevale veronese attraverseranno le vie di Pellegrina di Isola della Scala, quindi San Bonifacio, San Martino Buon Albergo e, come già ricordato, Castelnuovo del Garda.

MUSICA

Musica live al Club Il Giardino

Nella notte di luna piena di febbraio sul palco del Club Il Giardino va in scena la magia della musica. Il 24 febbraio saranno sul palco gli Endless Harmony, i Timelapse Aurora e, direttamente dall'Austria, i My Dark Fate.

A forza di essere vento

Nella splendida cornice del Teatro Camploy di Verona venerdì sera sarà rappresentato un avvincente spettacolo musicale che ripercorre, tramite le canzoni di Fabrizio De André, un importante capitolo della musica e cultura italiana.

La Rondine

Nata come un’operetta e diventata uno spettacolo moderno, brillante e disincantato, La Rondine di Giacomo Puccini torna in scena a Verona, dopo ben ventidue anni. Fondazione Arena dà il via alle celebrazioni pucciniane con quella che forse fu l’opera più amata dal compositore italiano. La nuova produzione è in programma al Teatro Filarmonico il venerdì 23 e domenica 25 febbraio.

Ristori Baroque Festival

Verona torna capitale della musica barocca con la seconda edizione del "Ristori Baroque Festival". Fino al 28 febbraio, sette appuntamenti al Teatro Ristori e nello Spazio di San Pietro in Monastero. Otto gli eventi tematici "off" diffusi in diversi luoghi della città: dalla Società Letteraria a Palazzo Castellani di Sermeti, sede di Italy Sotheby's International Realty, fino alla scoperta della Verona Barocca del Seicento con passeggiate guidate.

TEATRO

Quasi amici

Per la rassegna "Divertiamoci a Teatro" 2023-2024 va in scena al Teatro Nuovo di Verona, fino al 23 febbraio, lo spettacolo "Quasi amici", di Olivier Nakache con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, per la regia di Alberto Ferrari.

Rivalsalieri. La verità è nella musica

Torna in scena lo spettacolo prodotto da Modus con Orti Erranti Teatro "Rivalsalieri. La verità è nella musica", scritto e interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari, venerdì 23 e sabato 24 al Teatro Modus di Verona.

Il Mercante di Venezia

Al Cinema Teatro Astra torna un grande classico, uno dei titoli più popolari e amati del teatro di Shakespeare. La 37esima rassegna Teatro San Giovanni "Sotto un’altra luce" propone "Il Mercante di Venezia", nell’allestimento de L’Archibugio Compagnia Teatrale, per la regia di Giovanni Florio.

Impresa bellissima...e pericolosa

Sabato 24 febbraio va in scena al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo lo spettacolo "Impresa bellissima...e pericolosa" di e con Fabrizio Paladin. Come da tradizione lo spettacolo si avvale di maschere, comici e musici, di lazzi, di fame ed equivoci.

Clan-Destini

Volge al termine la lunga stagione teatrale organizzata da La Graticcia al Teatro Gresner che ha visto la compagnia veronese impegnata in scena per venti serate. Domenica 25 febbraio, infatti, è in programma l’ultima replica della commedia rivelazione dell’inverno "Clan-Destini".

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Volare - «Film diretto da Margherita Buy, racconta la storia di Annabì, un'attrice di successo, che soffre di aviofobia, ovvero la paura di volare. A causa di questa sua fobia, l'attrice è stata costretta a rinunciare a scritture importanti. Avrebbe potuto aspirare a un successo internazionale, ma l'idea di salire su un aereo per un casting o per le riprese l'ha sempre frenata». Regia: Margherita Buy.

Verona Mountain Film Festival

L'ottava edizione del "Verona Mountain Film Festival", il Festival del Veneto interamente dedicato ad alpinismo, arrampicata ed esplorazione, si svolge nell’Auditorium del seicentesco palazzo della Gran Guardia in piazza Bra dal 22 al 25 febbraio 2024, con inizio delle serate alle ore 20.30.

Cinema Polveriera

Il gruppo giovani di Rivoli Veronese "Le bandane blu" presenta il secondo appuntamento dell'evento "Cinema Polveriera". Venerdì 23 febbraio alle ore 20.30 verrà proiettato presso la Polveriera di Rivoli Veronese il film Ma cosa di dice il cervello, una commedia con Paola Cortellesi.

MOSTRE

Mostra delle orchidee

Dal 3 al 25 febbraio torna la 35esima "Mostra delle Orchidee" nel Garden di Bussolengo, un evento straordinario che celebra la fusione tra il magico mondo delle orchidee e l'affascinante universo cinematografico. Quest'anno, l'esposizione si intitola "Orchidee Film Festival", un'esperienza unica che unisce la bellezza delle orchidee con la magia del cinema.

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.