Al Teatro Nuovo lo spettacolo "Quasi amici" con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

Per la rassegna "Divertiamoci a Teatro" 2023-2024 va in scena al Teatro Nuovo di Verona, dal 20 al 23 febbraio alle ore 21, lo spettacolo "Quasi amici", di Olivier Nakache con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, per la regia di Alberto Ferrari.

"Quasi amici" è tratto dall’omonimo film francese di Olivier Nakache e Eric Toledano del 2011 ispirato a una storia vera. In scena Massimo Ghini e Paolo Ruffini, agli antipodi su tutto, eppure amiconi con una smodata voglia di ridere e di prendersi in giro. Ghini interpreta un miliardario paraplegico che sceglie come aiutante personale un tipo, Paolo Ruffini, che tira avanti con sussidi statali e si barcamena come può nella vita.

«Da una parte - dice il regista - un uomo molto agiato, intelligente, affascinante e che vive di cultura. Dall’altra un uomo che entra ed esce di galera, con una sua intelligenza vivace e una cultura fatta sulla strada. Questi due uomini finiranno col diventare inseparabili». Lo spettacolo è prodotto da Enfiteatro.

Quasi amici - Massimo Ghini e Paoo Ruffini / Locandina spettacolo ufficio stampa Teatro Nuovo