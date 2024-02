Grande festa per il "Carneval de Castelnovo"

«Questa domenica torna il “Carneval de Castelnovo”, con il suo parterre di cultura e divertimento e soprattutto di maschere tipiche del territorio. Si tratta di un evento giunto alla 19esima edizione, che farà conoscere a un ampio pubblico la storia millenaria del borgo di Castelnuovo sul Garda». Con queste parole la consigliera regionale e segretaria della Lega – Liga Veneta Alessandra Sponda ha presentato l’evento del Carnevale a Castelnuovo, in programma domenica 25 febbraio. Presenti con lei alla conferenza stampa, a Palazzo Ferro Fini: Giovanni Dal Cero, Sindaco di Castelnuovo del Garda, Thomas Righetti, Assessore alle Associazioni e Manifestazioni Castelnuovo del Garda e Alessandro Deamoli, presidente del Carneval.

«È stata organizzata un’intera giornata di festa, con l’apertura al mattino degli stand in piazza e la sfilata dei carri allegorici a partire dalle 14 da via Renaldo e Montessori. Nel corteo - ha precisato Alessandra Sponda - saranno in evidenza le maschere del duca Gian Galeazzo Visconti e della duchessa Caterina, oltre ad altre storiche del Veronese. L’obiettivo è dare la giusta rappresentanza a una parte significativa della storia comunale, nel periodo in cui Castelnuovo fu strappato agli Scaligeri da parte dei Visconti di Milano: durante questa dominazione venne costruita la fortezza di cui è rimasta la Torre Viscontea, ora simbolo di Castelnuovo, e assegnato all’abitato il suo stesso nome; i colori scelti per i vestiti dei figuranti sono il blu e il verde, gli stessi del Comune».

Foto ufficio stampa Alessandra Sponda