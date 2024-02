Al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo arriva la Commedia dell’Arte: "Impresa bellissima... e pericolosa"

Sabato 24 alle ore 21 sarà “Impresa bellissima... e pericolosa” di e con Fabrizio Paladin. Come da tradizione lo spettacolo si avvale di maschere, comici e musici, di lazzi, di fame ed equivoci. L’amore infinitissimamente puro, unica ragione di vita dei giovani ed eleganti Innamorati è contrastato dai vergognosissimi e vilissimi interessi dei Vecchi. Il Capitano e il Servo contribuiscono alla nascita dell’equivoco che darà vita all’intreccio. Fin qui niente di strano, un classico canovaccio di Commedia dell’Arte. Ora le stuzzicanti anomalie: i personaggi, e quindi le maschere, sono tutti interpretati da un solo comico attraverso una serie di soluzioni registiche montate come fossero “attrazioni”, idee di messa in scena atte a concatenare le presenze dei protagonisti della storia, a farne vivere dialoghi e addirittura scene di insieme. Impresa bellissima e pericolosa. Alcuni frammenti dello spettacolo si avvalgono di documenti rinascimentali soprattutto per quanto riguarda le parti degli Innamorati. Commedia dell’Arte, lazzi, musica e vendette, lettere, odio e amore, equivoci, agnizioni per un’arte ancora viva e palpitante.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Fabrizio Paladin, con il disegno luci di Christian Maria Parisi, le maschere di Antonio Fava, Fabrizio Paladin e Carlo Setti. Una produzione Teatro Studio Maschera. Si tratta del sesto e penultimo titolo della Rassegna “Evoluzioni”. «Gli ultimi due appuntamenti di Evoluzioni sono agli antipodi”, spiega la direttrice artistica di Ippogrifo Produzioni Barbara Baldo. “Questo sabato (24 febbraio) il lazzo ad opera di Paladin è una prova di maestria del codice della maschera. La commedia dell'arte è ben conosciuta ed amata dal pubblico del Peroni ed Evoluzioni la presenta in una veste inusuale con un attore capace di interpretare con il solo strumento della maschera e della voce tutti i personaggi. Paladin è un maestro del genere e infatti porta la commedia dell'arte in tutto il mondo. Sabato sarà a Verona per la prima volta e in esclusiva».

Sabato 9 marzo si cambia totalmente registro, con una variazione di programma. A sostituire “Banana Split” dei BetteDavis duo, sarà “Equitalia”. Una commedia romana scritta e interpretata da Massimiliano Aceti, sul palco insieme a Chiara Mancuso. Racconta la vita di Mario ed Elsa, una coppia la cui passione ed entusiasmo sono stati lentamente corrosi dalla vita, dagli obblighi, dalle incombenze. Una coppia che, prima di annegare tra le liti, i debiti e la rabbia, decide di fare un gesto rivoluzionario. Dare fuoco ad Equitalia. «La compagnia romana Sunny Side ci presenta -spiega Baldo- una pièce dolceamara estremamente efficace con un'interpretazione naturalistica e cinematografica. Drammatico ed ironico, Equitalia colpirà ed emozionerà sicuramente il pubblico regalandoci un finale di stagione ad alto impatto».

Le prevendite sul circuito Verona Box Office. È possibile sottoscrivere l'abbonamento, solo in presenza, presso la Biblioteca Comunale di San martino Buon Albergo in Piazza del Popolo lunedì 13 dalle 15 alle 19, mercoledì 15 dalle 18 alle 20, sabato 18 dalle 19 alle 20.

Tutte le info sui canali social Ippogrifo o sul sito: https://www.facebook.com/pippogrifi/.

Paladin - Impresa bellissima...e pericolosa / foto Ufficio Stampa Ippogrifo Produzioni