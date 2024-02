Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto va in scena "Il Mercante di Venezia"

Al Cinema Teatro Astra torna un grande classico, uno dei titoli più popolari e amati del teatro di Shakespeare. La 37esima rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce” propone “Il Mercante di Venezia”, nell’allestimento de L’Archibugio Compagnia Teatrale, per la regia di Giovanni Florio, che porta in scena una Venezia vivace, leggera, attraversata da una vena di irresistibile ironia e di spregiudicatezza tutta mediterranea.

Su questo sfondo si consuma la vicenda del ricco mercante Antonio, che si offre di fare da garante all’amico Bassanio per un prestito di tremila ducati. Denaro che servirà per corteggiare la ricca e bella Porzia, legata alle volontà del defunto padre. A prestare il denaro sarà il ricco e spregiudicato usuraio ebreo Shylock, che porrà una condizione quantomeno singolare: se al termine dei tre mesi pattuiti il debito non sarà saldato, Antonio dovrà ripagarlo con una libbra della sua carne. Fra fughe inattese, travestimenti e tranelli, torna in scena uno spettacolo efficace e amatissimo dal pubblico, in repertorio dal 2016.

Lo spettacolo “Il Mercante di Venezia” fa parte dell’iniziativa “Giovani a Teatro con 1 Euro”. Un costo simbolico, quanto un caffè, per ragazzi e ragazze entro i 26 anni di età che vogliono conoscere la magia del teatro.

Per usufruire della promozione basta recarsi alla biglietteria del Cinema Teatro Astra per acquistare i biglietti degli spettacoli desiderati (nei giorni precedenti, o il giorno dell’evento, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo), esibendo un documento di identità in corso di validità. Sarà inoltre necessario dichiarare il proprio comune di residenza.

Teatro Famiglie: l’irresistibile “Gatto con gli Stivali”

Domenica 25 febbraio torna l’appuntamento col Teatro Famiglie. In scena un classico che non ha bisogno di presentazioni, “Il Gatto con gli Stivali”, proposto da Altri Posti in Piedi in una versione rivisitata. Fosco è un povero mugnaio che, alla morte del padre, riceve un dono inatteso, la scaltra gattina Soriana, molto amata dal padre stesso. Per una scommessa, i due protagonisti devono riuscire a rendere Fosco un uomo ricco entro una settimana, in una favola meravigliosa e divertente, ricca di suoni, di fruscii e di rumori. Di e con Noemi Valentini e Marco Pomari, regia di Marco Pomari.

Biglietteria

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

Alba Renna / foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra