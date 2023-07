Tempesta e grandine come palle da tennis, Codive: «Danni ingenti nelle campagne veronesi». Zaia: «Serve moratoria fiscale»

Grandine come palle da tennis, pioggia e vento forte sono caduti un po’ in tutta la provincia veronese. Gli episodi più rilevanti sono stati alle 23 del 24 luglio e alle 6 di questa mattina. Ampia la zona colpita che va dall’ovest all’est veronese fino a San Bonifacio.

In particolare, i territori interessati sono stati l’areale di fondovalle che comprende Peschiera, Lazise, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna, Bussolengo, Pescantina, Verona, Zevio, Palù, Ronco all’Adige, Caldiero Colognola ai Colli, Belfiore ma la zona potrebbe essere più vasta. A Vigasio, secondo ciò che riporta Codive Verona, si è verificata una tromba d’aria con vento fino a 136 km/h. Le colture maggiormente colpite sono vigneti e frutteti, tra cui mele e kiwi. Il vento forte ha abbattuto anche pioppeti e serre oltre a qualche struttura.

«È difficile per ora fare una stima dei danni - spiega il direttore di Condifesa Verona Codive Michele Marani - che saranno comunque di entità elevata. Il nostro tecnico Flavio Carassini sta provvedendo in queste ore a delimitare le aree colpite che potrebbero essere più ampie di quelle segnalate finora. Il maltempo sta rovinando intere campagne con coltivazioni a pieno campo, ortaggi, frutteti, vigne ma anche serre e strutture agricole. I cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che si trovano a combattere contro eventi sempre più violenti e difficili da contrastare».

Video ufficio stampa Codive Verona

Zaia: «Veneto in balia del maltempo, agricoltura devastata»

«Ai danni del maltempo degli scorsi giorni, con grandinate e vento, si è aggiunta questa notte e questa mattina un'ulteriore devastazione. Il Veneto è in balia del maltempo che, oltre ai danni e ai feriti, ha devastato la nostra agricoltura». A dichiararlo è il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, puntando l’attenzione anche sugli effetti sull’agricoltura del maltempo delle ultime ore.

Il governatore ha quindi specificato: «Nelle provincie più rappresentative, che sono quella di Verona martoriata in molte località, piuttosto che Treviso o Venezia e molto altro ancora, i venti forti, veri e propri uragani localizzati, hanno messo a terra molti impianti nelle aziende agricole, colpite da una grandine di dimensioni assolutamente fuori dal normale. La prima conta dei danni di queste ore è inquietante, in tutti i settori dell'agricoltura. Ricordo che siamo in un periodo nel quale la frutta, gli ortaggi, i seminativi e gran parte delle produzioni sono al massimo del rigoglio: il bombardamento di queste ore ha pregiudicato tutte le produzioni con danni che avranno ripercussioni anche nel medio-lungo periodo».

Video ufficio stampa Codive Verona

Il presidente Zaia ha quindi prospettato alcune ipotesi d'intervento, tra queste la richiesta al governo italiano dello "stato di calamità": «Ovviamente - ha detto il governatore - viene avanzata dal Veneto, oltre allo Stato d'Emergenza di Protezione civile per tutti i danni a cose e persone, la richiesta di stato di calamità al governo per quanto riguarda l'agricoltura: in particolar modo si chiede che si intervenga con fondi per far fronte a questi danni, ma anche con tutta una serie di moratorie e aiuti per le aziende agricole rispetto alle scadenze e alla fiscalità».