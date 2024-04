Sbanda con lo scooter e va a sbattere con un palo della luce: 40enne in codice rosso

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì a San Martino Buon Albergo.

Stando a quanto appreso, un 40enne stava viaggiando in sella al proprio scooter in via Allocco, nella frazione di Mambrotta,quando ne avrebbe perso il controllo per cause da appurare, finendo con l'andare a sbattere contro un palo della luce.

In suo soccorso è giunto sul posto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che dopo avergli fornito le cure del caso lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.