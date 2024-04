Comincia come una truffa e diventa una rapina, arrestato 17enne

È stato rinchiuso nell'istituto penale per minorenni di Treviso il 17enne ritenuto responsabile di una rapina consumata nell'abitazione di un'anziana donna di Bussolengo.

L'arresto del giovane risale a venerdì scorso, 19 aprile, ed è stato operato dai carabinieri, che hanno raccolto le querele delle vittime ed hanno svolto i necessari accertamenti.

Secondo la ricostruzione dei militari, tutto è iniziato con una truffa aggravata. L'anziana di Bussolengo aveva ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato. L'uomo aveva raccontato che il figlio della signora aveva investito un pedone e aveva bisogno di soldi per evitare gravi guai con la giustizia. Il racconto non era vero, ma la donna ci aveva creduto e aveva preparato un ingente somma di denaro e una scatola con ori e preziosi. Il 17enne aveva il compito di ritirare soldi e gioielli e per questo si era presentato a casa della vittima.

L'arrivo della figlia dell'anziana ha però scongiurato la truffa ed ha trasformato il crimine in una rapina, perché il 17enne per scappare ha spintonato la donna ed ha colpito con un calcio all'inguine la figlia.

Il pronto intervento dei vicini di casa e delle due vittime, che hanno inseguito il ragazzo, ha permesso fermarne la fuga. Il giovane è stato poi definitivamente bloccato e consegnato ai carabinieri che nel frattempo erano giunti sul posto.

Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato infine tratto in arresto in flagranza per rapina impropria aggravata e lesioni personali.