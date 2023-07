Pioggia e grandinata impressionante: la provincia veronese colpita nuovamente dal maltempo

Una nuova violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla provincia veronese. È successo nella tarda serata di lunedì 24 luglio, dal lago di Garda e la Valpolicella alla città, fino alle aree più ad est e nella bassa. Impressionanti sono stati i tantissimi fulmini che, in serie, hanno illuminato la serata prima dello scoppio della tempesta. Alla pioggia si è aggiunta la grandine, spesso di dimensione davvero impressionanti: in alcune zone i chicchi di ghiaccio scesi dal cielo hanno raggiunto grandezze simili a quelle di una pallina da tennis.

Anche la città di Verona è stata interessata dalla violenta perturbazione di ieri. In alcuni quartieri sono stati segnalati dei temporanei black out. Dalla Valpolicella, dove le coltivazioni e i vigneti sono stati esposti alla grandinata, passando per il lago, in particolare Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda, fino a Isola della Scala, ma anche Comuni come Lavagno, dove pure è stato segnalato un lungo black out, oppure Illasi, Badia Calavena, praticamente l'intera provincia veronese è stata flagellata dalla grandine e dal maltempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono molte le persone che segnalano di aver subito danni alla propria automobile, dalla carrozzeria al parabrezza finito in frantumi. Nel Comune di Peschiera del Garda, sempre a causa della grandine, inoltre, si è reso necessario un massiccio intervento dei soccorritori del Suem 118 che hanno dovuto prestare aiuto a una decina di persone rimaste ferite proprio in quanto esposte alla grandinata, intorno alle ore 22.50 di ieri sera.

Oltre alle ambulenze, automediche e all'ambulanza soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Alcune delle persone ferite, secondo quanto riportato dal Suem 118, sono poi state trasferite presso gli ospedali di Verona a Borgo Trento e a Borgo Roma, quindi all'ospedale di Negrar, in quello di Peschiera del Garda e, infine, al "Magalini" di Villafranca di Verona. Una di loro sarebbe stata accompagnata in codice rosso, due in codice giallo e le restanti in codice verde.