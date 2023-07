Alberi caduti sulla Statale 12 a Verona, Zaia sente Salvini e Lollobrigida. Bozza: «Spero governo soddisfi richieste della Regione»

Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, a causa dei forti temporali di questa notte, circa una quindicina di alberi sono caduti sulla strada Statale 12, nel tratto tra Buttapietra e Cadidavid, dove sono immediatamente scattate le operazioni per la liberazione della carreggiata. Grazie all’intervento di polizia locale, Protezione civile e volontari Anas la strada è stata parzialmente liberata, consentendo attualmente il passaggio alternato dei veicoli. Sono ancora in corso le operazioni per l’eliminazione di tutti gli alberi e la completa rimessa in sicurezza della carreggiata.

Nel frattempo è tornato a parlare anche il governatore del Veneto Luca Zaia: «Mi sono sentito telefonicamente questa mattina con il vicepremier e ministro delle Iifrastrutture Matteo Salvini, - ha detto il presidente del Veneto - con il quale ci siamo confrontati sull’emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione: mi ha rappresentato la vicinanza dell’intero esecutivo. Riguardo le infrastrutture abbiamo analizzato le difficoltà riscontrate dalle primissime ore della mattina soprattutto sulla rete ferroviaria del Nordest, fortunatamente in via di risoluzione. Ringrazio il governo per la vicinanza al Veneto colpito nuovamente e in maniera diffusa dal maltempo».

Lo stesso governatore ha poi aggiunto: «Ho potuto sentire telefonicamente a stretto giro anche il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigrida, aggiornandoci in particolare sulla difficile situazione e sui danni che sta affrontando il nostro comparto agricolo. Ho confermato al ministro la richiesta che debba essere riconosciuto lo stato di calamità per l’agricoltura, nella speranza che a livello nazionale il governo possa adottare misure di sostegno alle aziende colpite dal maltempo, con eventuali interventi di moratoria nei pagamenti e nella fiscalità».

In merito all'ondata di maltempo della scorsa notte è intervenuto anche il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza: «I temporali di stanotte e la forte grandine hanno messo in ginocchio vaste zone del Veronese. La mia vicinanza ai territori colpiti, in particolare quelli della zona del lago, dell’est veronese, dell’entroterra e della città, alle persone e alle aziende che hanno subito forti danni, ai i sindaci impegnati ad assistere la popolazione. Ringrazio Protezione civile, Vigili del fuoco, soccorritori, volontari. Auto, case, capannoni sono stati rovinati o addirittura divelti, l’agricoltura ha perso buona parte dei raccolti. Bene - ha poi aggiunto l'esponente veronese di Forza Italia - che Zaia abbia chiesto tempestivamente sia lo stato d’emergenza che lo stato di calamità per l’agricoltura. Auspico che il governo possa accogliere e soddisfare in fretta le richieste della Regione».