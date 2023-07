Castelnuovo, Lazise e Peschiera del Garda sotto la tempesta: alberi caduti, decine di feriti e danni agli edifici

La sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, parla di un vero e proprio «bollettino di guerra». E non si fatica a crederle. Tutto il basso lago di Garda, compresi i Comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda, è stato attraversato nelle scorse ore da una violentissima perturbazione che ha interessato praticamente l'intera provincia scaligera. L'area lacustre, in questa fase dell'anno peraltro pullulante di turisti, campeggiatori e villeggianti, è però forse quella che è stata maggiormente colpita, insieme all'est veronese, dal fenomeno della grandine, con chicchi di ghiaccio di dimensioni davvero spaventose.

Proprio a causa della grandine diverse decine di turisti campeggiatori sono rimasti feriti e si sono poi rivolti all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda per essere curati. Stando a quanto viene poi riportato da una nota del Comune gardesano, tutti gli edifici comunali di Peschiera del Garda hanno riportato danni. Le automobili dei vigili e quelle dell’ufficio tecnico sono state «violentemente colpite dalla grandine». In base a quanto si apprende, il danno al momento che crea più preoccupazione «è quello riportato dagli edifici scolastici». In particolare, «la scuola di Broglie e quella di Porto Vecchio soprattutto». La prima se l’è cavata con «qualche vetro rotto», la seconda invece «è stata duramente colpita», spiegano dal Comune: «Un’impalcatura presente all’ingresso è crollata rendendo di fatto impossibile l’accesso. Vetri rotti, tetto danneggiato, locali allagati».

In Comune a Peschiera del Garda si sono subito attivati per rimettere le cose a posto nel più breve tempo possibile perché a giorni inizierà proprio lì il Grest. Sono poi stati «tantissimi gli alberi caduti su tutto il territorio», rivelano dal Comune gardesano. La Protezione civile ha lavorato tempestivamente per tagliare e spostare quelli che intralciavano il passaggio. Un albero è caduto nel piazzale dell’autostrada, di fronte al casello di Peschiera ed è stato subito rimosso. Altri cinque sono caduti a chiudere la strada per andare al Santuario del Frassino e in direzione Dolci. Altri tre sono caduti al Cimitero comunale danneggiando alcune tombe di famiglia.

Situazione complicata da gestire anche per il Pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera del Garda. In base a quanto evidenziato nella nota del Comune, vi si sono presentati decine di feriti, tutti in codice verde, per ricorrere alle cure dei sanitari dopo essere stati colpiti dalla grandine. Verona ha mandato cinque ambulanze in supporto. Molte persone sono state dirottate nei Pronto soccorsi di altri ospedali: «Nessuno fortunatamente ha riportato danni seri», spiegano sempre dal Comune di Peschiera del Garda.

«Tutto quello che poteva essere colpito è stato distrutto. - ha detto la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - In mezz’ora il nostro territorio, già colpito da precipitazioni anomale nell’ultimo periodo, è stato flagellato. Da decine di anni non si ricordava un evento di una violenza simile. Volevo ringraziare la Protezione civile che è stata straordinaria, è intervenuta con grande rapidità e professionalità. Adesso stiamo lavorando per capire l’entità dei danni e intervenire di conseguenza», ha concluso la sindaca Gaiulli.