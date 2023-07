Disagi alla viabilità dopo la notte di tempesta, un albero in strada ad Erbezzo. Chiuso Gardaland: «Danni ingenti»

La Provincia di Verona, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che le precipitazioni delle scorse ore hanno provocato alcuni disagi lungo la rete delle strade provinciali. In particolare, secondo ciò che viene riferito dalla Provincia, sulla Sp 13 tra Erbezzo e Bosco Chiesanuova un albero caduto ha interrotto la viabilità all'altezza del vaio dell'Anguilla.

Sul posto è già al lavoro la ditta incaricata dalla Provincia per rimuovere la pianta. Stando a quanto annunciato, le operazioni si concluderanno entro la mattinata, condizioni meteorologiche permettendo. Chiusa anche la Sp 8 dir nel comune di Ferrara di Monte Baldo, sempre per alcune piante in carreggiata che hanno danneggiato la strada. Qui, come in altre aree del Veronese, stanno intervenendo, accanto al personale del Palazzo Scaligero, anche i gruppi locali di Protezione civile coordinati dall'unità operativa della Provincia.

Dal Palazzo Scaligero vengono poi segnalati rami in carreggiata anche sulla Sp 3 Ter a Bovolone e sulla Sp 27 a Oliosi tra Valeggio e Castelnuovo del Garda. Le precipitazioni hanno, inoltre, provocato il distacco di detriti sui versanti di monte di diverse provinciali, in particolare in Lessinia.

La Provincia spiega che la viabilità verrà gestita, dove necessario, con sensi unici alternati temporanei. Tutte le ditte operanti nei vari quadranti della provincia sono state allertate per il ripristino della circolazione. La stessa nota della Provincia di Verona quindi evidenzia: «Non si esclude che, come in passato, le forti precipitazioni possano provocare anche a distanza di diverse ore o di alcuni giorni ulteriori distacchi di materiale roccioso o smottamenti. Si raccomanda, perciò, particolare attenzione alla guida».

Chiuso Gardaland per i danni del maltempo

Con una breve nota anche il Parco divertimenti di Gardaland, nel Comune di Castelnuovo del Garda, ha comunicato che quest'oggi non sarà aperto a seguito dei danni subiìti: «L’ondata di maltempo che ha colpito pesantemente la zona del Lago di Garda - si legge nella comunicazione ufficiale - ha causato danni ingenti che non ci consentono di aprire Parco e Sea Life regolarmente alle ore 10».

A distanza di qualche ora dalla prima comunicazione, il Parco divertimenti ha diffuso la seguente nota: «Per tutelare in via precauzionale la salute ed il benessere dei nostri dipendenti e ospiti, oggi 25 luglio 2023 Parco, Sea Life Aquarium, Legoland Waterpark resteranno chiusi. Riapriranno domani 26 luglio 2023 regolarmente alle ore 10». Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare il sito web: gardaland.it.