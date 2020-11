Covid, Rotta attacca Zaia: «Regione incapace di dare aiuti alle categorie danneggiate»

«In Veneto, al contrario di altre Regioni, non ci sono risorse per rimborsare le categorie colpite dal Covid. Zaia si è spesso vantato di non aver introdotto nuove tasse, ora lo definisce un "errore storico". Non si governa solo per costruire consenso. Non si governa con gli slogan», così si è espressa su Twitter Alessia Rotta, deputata Pd e presidente della Commissione Ambiente della Camera.

La stessa parlamentare veronese del Partito democratico Alessia Rotta, ha affrontato il tema anche in una nota apparsa su Facebook, nella quale spiega: «La verità è che Zaia è bravissimo a costruire consenso meno ad amministrare: se oggi, infatti, altre Regioni hanno la possibilità di erogare ristori per le categorie più colpite è perché hanno fatto precise scelte anche costose dal punto di vista politico. Che senso ha rinunciare a introdurre un’addizionale Irpef sui redditi più alti se poi mancano le risorse per aiutare le persone in difficoltà?».

La deputata dem Alessia Rotta prosegue infine così nella sua analisi polemica: «La verità è che oggi non ci sono risorse e la Regione non è in grado di stanziare rimborsi per le categorie danneggiate dal Covid come fanno altre realtà italiane. È ora che il Presidente si assuma qualche responsabilità senza fare la solita parte dell’eroe, - conclude la parlamentare veronese Pd Alessia Rotta - perché governare significa assumersi onori ma anche oneri. Zaia ai primi sembra essere abituato, ai secondi molto meno».