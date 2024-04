Sergio Tonni in Azione. «Calenda sottolinea problemi e propone soluzioni»

Il consigliere comunale veronese Sergio Tonni ha aderito ad Azione, la forza politica creata da Carlo Calenda. Ad accoglierlo sono stati il segretario regionale Carlo Pasqualetto ed il segretario di Azione Verona Marco Wallner.

«L'arrivo di un amministratore stimato e competente come Sergio Tonni dimostra la nostra attrattività sia verso gli iscritti, che sono in crescita - ha commentato Wallner - sia verso gli amministratori locali. Azione Verona vuole radicarsi sempre di più sul territorio, per essere un interlocutore credibile e concreto per le istanze dei cittadini».

In consiglio comunale, Tonni resterà nel gruppo della lista Damiano Tommasi Sindaco con cui è stato eletto. «Seguo con attenzione Carlo Calenda da anni - ha dichiarato il consigliere - Mi è sempre piaciuto il fatto che sa sottolineare i problemi ma anche proporre soluzioni senza parlare politichese. Ho partecipato ad alcune iniziative di Azione ed è iniziato un dialogo con Marco Wallner ed Ilaria Milani prima e con Carlo Pasqualetto poi. Mi sono incontrato recentemente con Carlo Calenda ed ho deciso di entrare nel partito. Ovviamente rimango in maggioranza: la prima persona che ho informato di questa adesione è stato il sindaco Tommasi che continuo a sostenere con lealtà e correttezza».

«Il traguardo di Azione è quello di essere un partito che guarda oltre ai propri confini e l'entrata di Sergio Tonni ne è la dimostrazione tangibile - ha commentato Carlo Pasqualetto, segretario regionale e candidato alle prossime europee - Il prossimo 8 e 9 giugno dimostreremo che Azione in Veneto è un partito che sa andare ben oltre la soglia di sbarramento e che porterà in Europa quanto di buono la nostra regione ha fatto nel campo della ricerca universitaria e dell'impresa».