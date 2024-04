Pro-vita nei consultori, Ugolini e Rotta: «Contrario a spirito della legge sull'aborto»

Le donne del PD veronese contro i pro-life nei consultori. Ieri, 23 aprile, il Senato ha approvato il decreto Pnrr in cui è stata inserita una norma sui consultori pubblici. L'emendamento consente alle Regioni di aprire le porte dei consultori ad associazioni con qualificata esperienza nel sostegno alla maternità «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». E, come riportato da Today, molti ritengono che la norma preluda all'ingresso degli attivisti pro-vita nei luoghi dove vengono effettuate le maggiori certificazioni per l'aborto. Una dinamica che potrebbe pregiudicare un diritto che non sempre è facile da esercitare.

L'approvazione ha scatenato la protesta delle opposizioni in Senato e anche a Verona la Conferenza della Donne Democratiche si è fatta sentire con la sua portavoce Sabrina Ugolini e con la segretaria cittadina del PD Alessia Rotta. «L'Europa ha già replicato che tale operazione non è ammissibile con il fondi Pnrr - hanno specificato - E a nessuno sfugge il fatto che i consultori rilasciano un elevato numero di certificati per l'interruzione volontaria della gravidanza, di fronte ai quali non si può esercitare l'obiezione di coscienza. Ma il vero obiettivo e usare soldi pubblici per posizionare pro-vita nei consultori. E ciò è contrario allo spirito della Legge 194 che poggia sulla consapevolezza della donna non sull’indottrinamento. Invece di mettere le donne nelle condizioni materiali di poter effettuare delle scelte, l’Italia è ancora ferma alle dispute ideologiche sul corpo delle donne. È ora di cambiare la narrazione sull’interruzione di gravidanza, smettendola una buona volta di colpevolizzare le scelte».