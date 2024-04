Commissione del Senato discute sull'abolizione del numero chiuso a medicina

Il comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera ad un testo unificato sulla norma che modifica l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Un testo che ora dovrà essere esaminato dall'intera commissione e che contiene una grande novità: l'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina. «L'odioso numero chiuso che abbiamo conosciuto negli ultimi 25 anni non ci sarà più - ha commentato il presidente della commissione Roberto Marti, senatore della Lega - Offriremo così ai nostri ragazzi la possibilità di iscriversi liberamente alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, e di iniziare un percorso che gli permetterà di avere tempo e modo per orientarsi nel mondo universitario, che costituisce per ognuno una grande novità. Gli studenti avranno modo di verificare anche la propria vocazione e di dimostrare le competenze acquisite con lo studio delle discipline di base di questi corsi di laurea».

La componente della commissione Ella Bucalo, senatrice di Fratelli d'Italia, ha anticipato alcuni contenuti del provvedimento. «Prevede la possibilità di iscriversi liberamente ad un primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentarie e in medicina veterinaria. Un semestre cruciale volto a valutare gli studenti sulla base del profitto ottenuto durante i primi esami previsti. Un semestre in cui gli studenti possono essere giudicati sul reale merito e sulle loro motivazioni, attraverso un sistema più inclusivo e meritocratico».

E al testo hanno dato il loro contributo tutti i partiti, compreso il PD, che con il senatore Andrea Crisanti ha spiegato: «Il testo licenziato prevede l'iscrizione libera a medicina per i primi sei mesi, superando le procedure di selezione attuali. Il proseguimento degli studi è subordinato al conseguimento di crediti formativi. Le procedure proposte però non permettono agli studenti che non abbiano raggiunto i requisiti per proseguire gli studi di ripetere la procedura di ammissione. Inoltre, il testo identifica solo dei criteri minimi di accesso al corso di laurea, senza chiarire come venga stilata la graduatoria che deve necessariamente stabilire gli studenti che possono proseguire il percorso di studio in base al numero programmato. Inoltre, rimangono delle incertezze sulle modalità di accesso ad altri corsi di esame per coloro che non sono stati ammessi a medicina».

Nettamente contrario è Pierino Di Silverio, segretario di Anaao Assomed, che ha annunciato raccolte firme e manifestazioni per bloccare la nuova legge. «Abolire il numero programmato - ha dichiarato Di Silverio - è una soluzione miope e sintomo di assoluta mancanza di visione futura o peggio di una visione futura che porterà a una nuova pletora medica che favorirà manodopera privata a basso costo. Invece di investire in programmazione, si aprono le porte a 70mila giovanissimi studenti, confondendo il diritto allo studio con il diritto all'iscrizione alla facoltà».

Mentre in Veneto esulta il presidente della Regione Luca Zaia: «Era ora. I grandi chirurghi e i medici si selezionano durante l’iter degli studi e poi si confrontano in sala operatoria e in corsia. Non certo con un assurdo sbarramento iniziale con test a crocette. Quanti validi professionisti della sanità avremmo potuto avere nei nostri ospedali, senza il test di ingresso a medicina? Ci troviamo invece con una carenza di 50mila medici in Italia e 3.500 in Veneto, per scelte sbagliate calate dall’alto a livello nazionale in passato. La crisi dei camici bianchi l'Italia la sta vivendo adesso, ma cominciare a costruire un futuro diverso, come in questo caso, è estremamente importante».