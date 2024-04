Autonomia, cresce l'attesa per l'approdo della riforma alla Camera. Zaia: «Seguiamo con orgoglio la fase finale dei lavori»

«C’è un sentimento di orgoglio, oltre che di grande passione, nel vedere passo dopo passo avanzare la riforma dell’autonomia». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che poi ha aggiunto: «Il Veneto tiene in queste ore gli occhi puntati sul lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera, che inizia il voto sugli emendamenti al disegno di legge sull’Autonomia. Una legge che auspico possa superare con slancio questa fase finale dei lavori di Commissione e arrivare puntualmente in aula, alla Camera, lunedì 29 aprile. Come promesso dall’esecutivo, - ha evidenziato ancora il governatore - la premier Giorgia Meloni, il ministro Calderoli e i ministri del governo stanno dimostrando di voler rispettare appieno l’impegno preso nei confronti dei cittadini che da anni chiedono l’Autonomia».

In tal senso, da parte del presidente del Veneto è giunto anche un ringraziamento esplicito: «Al governo e ai deputati che sono impegnati nei lavori di queste ore - ha detto Zaia - va la mia gratitudine: è infatti anche grazie ai passaggi parlamentari, in Senato e alla Camera, che il disegno di legge è stato migliorato e adattato. Tasselli importantissimi che oggi hanno permesso di giungere anche all’approvazione del parere in Commissione bicamerale per le questioni regionali».

Soffermandosi invece sulle motivazioni alla base della proposta di riforma, il presidente Zaia ha ricordato: «L’autonomia è una grande riforma, partita dalla gente e dal basso, come forse mai accaduto nella storia del paese. Voluta dai padri costituenti, c’è voluto il referendum che in Veneto ha portato al voto 2 milioni 273 mila veneti per dare slancio a quello che un tempo appariva come un traguardo forse troppo lontano per essere reale. Grazie alla lucida follia e alla perseveranza di molti, in Veneto ma anche in molte altre regioni, oggi - a 2.375 giorni dal "mitico" referendum - ci troviamo a un passo con un appuntamento che potrà essere storia e tracciare il futuro del nostro paese. Seguiamo ora con attenzione i lavori di queste giornate», ha concluso il governatore Luca Zaia.