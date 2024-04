Verona celebra il 79esimo anniversario della Liberazione: il programma delle iniziative per il 25 aprile

Giovedì mattina, intorno alle ore 10, si terrà a Verona l'avvio delle celebrazioni del 25 aprile con l’alzabandiera alla presenza delle massime cariche civili e militari cittadine, e a seguire la deposizione di tre corone ai piedi del monumento ai Caduti di tutte le guerre, del monumento al Partigiano e della targa dei Deportati nei campi di sterminio. Il capoluogo scaligero è infatti pronto a dare memoria, con un ampio programma di appuntamenti, al 79esimo anniversario della Liberazione.

Si tratta di una ricorrenza il cui valore e importanza saranno commemorati dalla città scaligera, medaglia d’oro al valor militare, con uno spirito di approfondimento storico e riflessione sull’oggi. Da qui, infatti, la scelta importante di Benedetta Tobagi come oratrice ufficiale. Vincitrice del premio Campiello 2023 con il libro "La Resistenza delle donne", Tobagi è la figlia minore del giornalista Walter Tobagi, assassinato dalla "Brigata XXVIII marzo" il 28 maggio 1980.

«La presenza di Tobagi alle celebrazioni - spiegano dal Comune di Verona - è un’occasione di grande interesse per le cittadine e i cittadini veronesi, che avranno modo di ascoltarla nell’intervento previsto durante la cerimonia che si terrà dalle ore 11 nella sala Auditorium della Gran Guardia. Previsti in apertura gli interventi del sindaco, del prefetto di Verona, del presidente della Provincia, del presidente della Consulta Studentesca e della presidente del Consiglio degli studenti».

Nel pomeriggio, alle 17, in piazza Cittadella, si terrà la cerimonia in memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Andrea Paglieri con la deposizione di una corona d’alloro, promossa dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Le celebrazioni termineranno alle 18, con la cerimonia dell’ammaina bandiera in piazza Bra.

Le altre iniziative in programma a Verona

Sempre giovedì 25 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, con partenza da piazza Cittadella angolo via Montanari, si terrà anche l’iniziativa "In bici sui luoghi della Resistenza", biciclettata organizzata da Fiab. Per informazioni è possibile contattare il 045 9617911. A partire da giovedì e fino al 1° maggio, al Parco della Provianda di Santa Marta, si terrà invece l’iniziativa "È festa d'aprile!" a cura di ANPI Verona, in collaborazione con UDU Verona, Rete degli Studenti Medi di Verona, ARCI Yanez e Cgil Verona.

Fino al 2 maggio, alla sala Birolli in via Macello 17, la mostra "Italiani nelle SS: autori/esecutori 1943-1945". Il Circolo Carlo Levi / Filef di Berlino in collaborazione con Aned Verona, ha realizzato una mostra sulla narrazione indifferenziata della categoria degli “italiani brava gente”, le interazioni tra nazismo e fascismo e il ruolo dei soldati italiani che si arruolarono nelle SS. Il programma completo delle attività è disponibile sul sito del Comune di Verona.