«Valutare tecnologie per rendere amianto non pericoloso. No alle discariche»

Come in Lombardia, anche in Veneto il Movimento 5 Stelle interroga la Regione sulle discariche di amianto progettate nel Veronese. La consigliera regionale lombarda Paola Pollini ha sollevato criticità sul sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto che l'azienda bresciana Progeco Ambiente vorrebbe attivare nella località di Ca' Baldassarre, a Valeggio sul Mincio ma non lontano dal confine regionale. E dopo la contestata presentazione del progetto avvenuta a Valeggio, replica l'iniziativa anche la consigliera regionale veneta Erika Baldin.

«Chiedo alla Regione di finanziare uno studio di fattibilità concentrato all'area di Valeggio sul Mincio e Villafranca - ha scritto Baldin - Occorre scongiurare ad ogni costo il rischio di una nuova discarica, che impatterebbe in una zona già minacciata da altri impianti. Non si possono ignorare le proteste dei cittadini e la mozione votata dal consiglio provinciale di Verona che esorta la Regione a non autorizzare discariche senza un’adeguata pianificazione orientata alla massima attenzione per la tutela dell’ambiente e a un’equa distribuzione delle stesse sul territorio regionale». Una mozione, quella del consiglio provinciale, che tra l'altro è stata in parte ripresa in un provvedimento simile già approvato dal consiglio regionale e che riguarda non solo il progetto di Valeggio sul Mincio ma anche quello di Caluri, una frazione di Villafranca di Verona.

Entrambi i progetti sono stati proposti alla Regione Veneto per ottenere l'autorizzazione. Autorizzazione che Baldin chiede di non fornire. Anzi, la consigliera 5 Stelle chiede all'ente rigionale di «impegnarsi a verificare la possibilità di avvalersi di nuove tecnologie per alterare l'amianto, rendendolo non pericoloso. E, parallelamente, la Regione deve promuovere ogni intervento orientato a strategie di riciclo, compostaggio, riuso e riduzione per incrementare il riciclaggio di alta qualità».