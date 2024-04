Scambi di accuse sugli scontri verbali al corteo per la Festa della Liberazione

Reciproco scambio di accuse anche a livello politico sulla tensione vissuta questa mattina, 25 aprile, davanti alla sinagoga di Verona durante la manifestazione per la Festa della Liberazione. E la principale accusa è quella di aver provocato uno scontro rimasto fortunatamente solo verbale.

Scontro che è avvenuto tra rappresentanti della comunità ebraica veronese e simpatizzanti della causa palestinese. Simpatizzanti che hanno partecipato al corteo di questa mattina mostrando bandiere della Palestina. Bandiere sgradite alla comunità ebraica, soprattutto in questi mesi di guerra tra Israele e Hamas. E quando il corteo è passato davanti alla sinagoga per lasciare una corona di fiori alla targa che ricorda la partigiana ebrea Rita Rosani, è stato chiesto ai manifestanti pro-Palestina di abbassare le loro bandiere. Richieste che sono state ripetute ad alta voce dal rabbino locale e che sono state in seguito accompagnate da insulti pronunciati da altri presenti.

«A chi aveva con sé la bandiera palestinese o la kefiah è stato vietato l'ordinario e consueto passaggio davanti alla sinagoga, per incomprensibili ragioni di ordine pubblico rispetto alle quali chiediamo spiegazioni a chi di competenza - ha denunciato Luca Perini, segretario provinciale di Sinistra Italiana Verona - Una limitazione inaccettabile del diritto di manifestazione e della libertà di espressione del pensiero. E stupisce il comportamento del rappresentante della comunità ebraica di Verona, protagonista insieme ad altri di autentiche provocazioni verso il corteo. Ci sembra che ci siano oggi due pesi e due misure nella gestione dell'ordine pubblico». Ma per Massimiliano Urbano, coordinatore provinciale di Buona Destra Verona, la provocazione è giunta dai manifestanti che avrebbero esibito simboli ritenuti inopportuni davanti a un luogo sacro agli ebrei. «Esprimo sincera solidarietà alla comunità ebraica veronese che ha dovuto subire l'ennesima provocazione da parte di alcuni manifestanti che, con fare di sfida, hanno gridato insulti e sventolano la bandiera palestinese davanti la sinagoga cittadina - ha dichiarato Urbano - È ora di dire basta a queste continue inopportune incitazioni allo scontro. Noi siamo ben memori dell'importante ruolo che ha svolto la Brigata Ebraica nell'ambito della Resistenza, abbiamo profonda riconoscenza. Anche per questo motivo ci poniamo convintamente al fianco del popolo ebraico».