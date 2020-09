Filobus, Giorgetti: «Si ripristini seconda corsia all'incrocio di Viale dal Cero»

A dieci giorni dall'inizio delle scuole ancora tutto tace sul filobus a Verona. Nonostante i solleciti da parte del presidente di Amt Francesco Barini, non c'è ancora la certezza che i cantieri per la realizzazione dell'opera saranno realmente chiusi con la riapertura dell'anno scolastico, permettendo così alle famiglie di spostarsi tra casa e scuola con meno difficoltà. I consiglieri comunali di Verona, su questo argomento, hanno espresso le loro preoccupazioni ed anche il candidato al consiglio regionale per Fratelli d'Italia Massimo Giorgetti è intervenuto utilizzando l'espressione della mozione approvata dal consiglio comunale proprio sul filobus: passare dalle parole ai fatti.

«L'intervento più urgente è il ripristino della seconda corsia sull'incrocio di Viale dal Cero, per evitare la congestione del traffico quando riapriranno le scuole - ha detto Giorgetti - Il Comune si faccia carico in prima persona di quei lavori, in attesa di capire quale sarà il destino dell'opera filovia. Il sindaco Federico Sboarina verifichi se Amt ha fatto tutto il necessario per controllare l'operato dell'azienda incaricata della direzione dei lavori».