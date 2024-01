Anche Fratelli d'Italia punta alla Regione Veneto con Luca De Carlo

Anche Fratelli d'Italia s'inserisce nella sfida alla successione di Luca Zaia per la presidenza del Veneto. Ed il candidato proposto dal partito della premier Giorgia Meloni è il bellunese Luca De Carlo, attuale coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. La voce circola da qualche giorno ed anche Fabio Salamida su Today l'ha confermata. La Lega rischia, a questo punto, di non avere alcuna sponda tra gli alleati per poter rompere il tetto dei mandati e ripresentare Zaia per la guida della Regione Veneto. Neanche Forza Italia, infatti, sostiene un'altra rielezione dell'attuale presidente, anzi, la osteggia vigorosamente attraverso il veronese Flavio Tosi, altro candidato potenziale per il centrodestra.

Non c'è ancora nessun accordo dunque tra i principali partiti di centrodestra sui candidati alle elezioni regionali. In quelle di quest'anno, è la Sardegna a dividere Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio sostenere la ricandidatura del presidente Christian Solinas, mentre per Fratelli d'Italia sarebbe meglio puntare sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

I meloniani intendono cavalcare l'onda del consenso che attualmente gode il loro partito per far eleggere i loro candidati anche alla guida delle Regioni. Lo intendono fare con la Sardegna quest'anno e probabilmente anche con il Veneto nel 2025.

La Lega vorrebbe eliminare il vincolo dei mandati per poter ricandidare ancora Luca Zaia, ma su questo anche gli alleati sono sordi e mettono in campo le loro alternative. Forza Italia vedrebbe bene Tosi alla guida del Veneto, mentre è trapelata in questi giorni la proposta, al momento non smentita, di Fratelli d'Italia. Il partito della premier ha avanzato la candidatura del suo coordinatore regionale in Veneto, Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore e attuale presidente della commissione su industria, turismo e agricoltura del Senato. «In una logica di equilibrio - ha spiegato lo stesso De Carlo - il Veneto è attribuibile a Fratelli d'Italia. Abbiamo una classe dirigente che può esprimere anche un presidente di Regione. Dipenderà poi da accordi regionali e nazionali».