Tajani in Veneto: «Tosi potrebbe governare benissimo la Regione»

Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha lanciato Flavio Tosi come candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del Veneto. Tra meno di due anni, i veneti dovranno scegliere il successore di Luca Zaia e per il vicepremier «Flavio Tosi è il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto».

Il ministro Tajani lo ha confermato oggi, 2 dicembre, durante la tappa di Verona della sua due giorni in Veneto. Ieri, Antonio Tajani è passato Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia, mentre questa mattina ha partecipato ad un appuntamento organizzato da Azzurro Donna sul tema della violenza di genere. A margine di questo evento, a Tajani è stata posta una domanda sulle elezioni regionali del 2025, quelle che dovrebbero sancire l'inizio dell'era post-Zaia in Veneto. E Tajani ha lanciato la candidatura di Tosi ed ha aggiunto: «Farò in modo che Forza Italia sia protagonista anche in Veneto. Metteremo in campo i nostri migliori uomini e le nostre migliori donne per governare bene questa regione. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati. Non poniamo veti e non ne accettiamo».