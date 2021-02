Meteo, pioggia e neve concedono una tregua. Ma durerà molto poco

Oggi, 8 febbraio, la nuvolosità si presenta in diminuzione, ma non si esclude qualche debolissima precipitazione locale nel corso della serata. Nelle ore successive, invece, a partire dal pomeriggio di domani e anche mercoledì, torneranno le nubi con precipitazioni sparse e diffuse in tutta la pianura, più sporadiche sulle montagne. È quanto si apprende dal centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, che ha emesso un nuovo bollettino meteo valido dalle 13 di oggi fino alla serata di mercoledì.

Per quanto riguarda il rischio idraulico viene raccomandato di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi in anticipo per la gestione di eventuali fenomeni emergenziali.

La previsione locale delle nevicate , infine, indica nel pomeriggio odierno la cessazione dei fenomeni, mentre nel corso della prossima notte non sono esclusi deboli fenomeni nevosi oltre i 1.000 metri, specie sulle Prealpi. Domani, le precipitazioni saranno assenti, ma riprenderanno mercoledì con un nuovo peggioramento, con l'ennesima nevicata oltre i 900 metri.

