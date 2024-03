Nuove precipitazioni in arrivo sul Veneto: scatta l'allerta meteo

Le previsioni meteo annunciano per le prossime ore una nuova fase di instabilità dal pomeriggio/sera di martedì 5 marzo, fino alla serata di mercoledì 6. Un impulso perturbato porterà altre precipitazioni specie sulle zone centro settentrionali, con quantitativi più significativi sulle zone montane e pedemontane. Il limite delle nevicate si porterà mediamente intorno ai 1100-1300 metri.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, sulla base di queste previsioni meteo, ha emesso un bollettino in cui dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-E (Basso Brenta-Bacchiglione), dalle 14 di lunedì 4 fino alle ore 00.00 di giovedì 7 marzo. È altresì dichiarato lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica nel bacino Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige).

Scarica le Prescrizioni di Protezione Civile