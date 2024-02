Previste forti piogge anche a Verona: dichiarata l'allerta idrogeologica

Le previsioni meteo segnalano piogge intense a Verona e nel Veneto fino pomeriggio di mercoledì 28 febbraio. La fase più significativa è prevista domani, martedì 27 febbraio. Lo ha annunciato quest'oggi, lunedì 26 febbraio, il Comune di Verona, spiegando che «per questo motivo la Protezione civile del Veneto ha dichiarato per la zona Adige-Garda e Monti Lessini, nella quale è compresa la città di Verona, allerta idraulica Gialla e Idrogeologica Arancione dalle 8 di domani, martedì 27 febbraio, fino alla mezzanotte di giovedì 29 febbraio su tutti i bacini idrografici del Veneto».

È stata inoltre dichiarata, per «criticità idraulica», la «fase operativa Idraulica Arancione e Idrogeologica Rossa sui bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, mentre sul Basso Brenta-Bacchiglione la fase operativa Idraulica e Idrogeologica Arancione». Previsto anche «vento forte sui rilievi occidentali e sulla pianura occidentale del Veneto dalle 00 di martedì 27 alle 00 di mercoledì 28 febbraio».

Il meteo regionale segnala dunque che nella serata di oggi, 26 febbraio, sono previste precipitazioni deboli o moderate ad iniziare dalle zone occidentali. Domani, martedì 27 febbraio, si registrerà la fase più intensa. Le zone interessate dagli accumuli di precipitazione più consistenti (da abbondanti a molto abbondanti) saranno le zone prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura i quantitativi saranno significativi. Il limite delle nevicate sarà variabile: domani si porterà intorno a 1.300-1.600 metri fino ad assestarsi, mercoledì, intorno ai 1.500-1.800 metri. Sono attesi consistenti accumuli di neve oltre i 1.500-1.700 metri.

L’amministrazione comunale e la polizia locale di Verona raccomandano quindi la «massima attenzione» e di «evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate», così come di «non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali». Il Comune ha fatto infine sapere di restare a disposizione dei cittadini assicurando il pronto intervento in caso di necessità, grazie ad un’azione di squadra condivisa fra tutte le forze dell’amministrazione comunale e delle società partecipate, che hanno predisposto un piano in caso di violenti eventi meteorologici. Sempre operativa sarà anche la centrale della Protezione civile di Verona, che in caso di necessità si può contattare al numero 045-8078828.