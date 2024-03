Maltempo in arrivo sul Veneto: pericolo pioggia anche a Pasqua e Pasquetta

«Settimana Santa all'insegna del maltempo sul Veneto, con il ritorno della neve in montagna e clima che tornerà a essere un po' più freddo». Fabio Da Lio, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per i prossimi giorni, con una certa attenzione per l'imminente weekend pasquale.

«Una perturbazione atlantica infatti disturberà le prossime giornate riportando la pioggia sulla Regione già a partire da martedì, con precipitazioni che si faranno abbondanti e localmente intense nel corso di mercoledì - spiega Da Lio -. Tra giovedì e venerdì avremo condizioni di variabilità con schiarite più probabili sulle pianure mentre sulle Dolomiti ci sarà ancora modo di avere qualche piovasco. Proprio sulle Dolomiti in occasione di questo peggioramento tornerà la neve oltre i 1300/1500 metri, che cadrà abbondante al di sopra dei 1800/2000 metri. Nel corso poi del weekend pasquale la situazione rimarrà improntata a una certa instabilità, con rischio pioggia sempre dietro l'angolo».

METEO VERONA - «A Verona maltempo tra martedì e mercoledì con piogge frequenti e possibili temporali. Le temperature caleranno, specie nelle massime, con clima umido e valori diurni attorno ai 12/14 gradi. Tra giovedì e sabato variabilità più asciutta con nuovo rialzo termico, mentre per Pasqua e Pasquetta il tempo potrebbe non rivelarsi del tutto stabile», ha concluso il meteorologo.